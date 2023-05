[PlayTest v12] Update 20230528

As you may have noticed, the art style of Geometry Arena 2 has been completely changed. In addition, this update has some new features such as auto-attack and custom colors.

The new art style still has a long way to go and will be gradually improved over time.

Here is the playtest v12 changelog.

I don't have enough time to translate changelog at the moment. Sorry for the inconvenience!

整体美术风格重制,伴随着大量UI上的可用新功能。但是整体上仍在施工中,还有大量细节需要优化,如遇到奇怪的界面请不要惊讶。

新增功能“自动攻击”:自动瞄准最近的敌人并朝它射击。可在设置界面中开启。

对左轮枪的攻击模式、速射爱好者、过热保护等做了自动攻击功能的针对性优化,可能存在未知bug,欢迎及时反馈。

修复在某些情况下,主页的角色物体不能正确显示角色体积的问题。

升级 易燃易爆炸:提升初始值,降低成长值。

新增1个升级:工兵。

子弹速度基础值由50降低至40。

敌人生命值基础值由5上升至6。

规范化左轮枪技能相关描述。

齐射的子弹数公式改动:攻击速度x子弹数量 → 50%攻击速度x(子弹数量+3)

追踪者 模组 紧急恢复:不再使攻击速度x0%,而是禁用普通攻击。

追踪者不再自动瞄准射击。普通攻击与其他武器一样为手动瞄准射击。

追踪者新增属性:子弹数量+2。

毁灭者属性:生命上限x120%→150%,护盾上限+1→+2,角色体积x150%→x200%

毁灭者技能系数调整,模组蓄力爆炸、虚假自信、重型机体、生命之力调整或重做。

重制了一批图标。

新增了一批图标。

多层挑战调整:不再延长关卡时间长度,敌人刷新速率回调至多层倍率。分数获取率提升。现在会提升敌人的攻击力。现在会提供额外的刷新次数。提示文本优化。

许多界面现在可以用鼠标右键退出。本更新。