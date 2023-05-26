 Skip to content

Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.

Only apps with a store page are suggested. Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×

The Book of Warriors update for 26 May 2023

5月26日优化补丁

Share · View all patches · Build 11326050 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

  • 略微提升了猎人高阶技【动物伙伴】每级的基础数值

  • 优化了战斗时操作体验，现在不用再次点击人物也能释放技能了

  • 优化了道具出售，现在可以连续卖出同一种道具

  • 优化了道具鉴定时不再有2级弹窗，只要背包携带鉴定卷轴就能立刻鉴定

  • 修复了【兽王族群】的效果
    原效果：召唤物击败敌方后，召唤出携带者的复制品（复制品无法触发此效果）
    改为：携带者召唤物击败敌方后，复制自身（复制品不属于召唤物并且只存在2回合）

  • 修复了【提线木偶】的效果
    原效果：每当场上任意单位阵亡时，召唤出他的复制品两回合（复制品无法触发此效果）
    改为：每当场上任意单位阵亡时，复制该名单位（复制品不属于召唤物并且只存在2回合）

  • 修复了BOSS级召唤卷轴
    原效果：永久召唤一名携带技能的boss级帮手（无法被复制）
    改为：永久召唤一名携带技能的boss级帮手

  • 修复了【兽王族群】与噩梦纹章【提线木偶】还会在某些情况下，引发无限循环的BUG

Changed files in this update

SteamDB Unknown Depot 2111861 Depot 2111861
  • Loading history…
SteamDB has been running ad-free since 2012.
Donate or contribute.
Open link