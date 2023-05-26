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略微提升了猎人高阶技【动物伙伴】每级的基础数值
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优化了战斗时操作体验，现在不用再次点击人物也能释放技能了
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优化了道具出售，现在可以连续卖出同一种道具
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优化了道具鉴定时不再有2级弹窗，只要背包携带鉴定卷轴就能立刻鉴定
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修复了【兽王族群】的效果
原效果：召唤物击败敌方后，召唤出携带者的复制品（复制品无法触发此效果）
改为：携带者召唤物击败敌方后，复制自身（复制品不属于召唤物并且只存在2回合）
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修复了【提线木偶】的效果
原效果：每当场上任意单位阵亡时，召唤出他的复制品两回合（复制品无法触发此效果）
改为：每当场上任意单位阵亡时，复制该名单位（复制品不属于召唤物并且只存在2回合）
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修复了BOSS级召唤卷轴
原效果：永久召唤一名携带技能的boss级帮手（无法被复制）
改为：永久召唤一名携带技能的boss级帮手
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修复了【兽王族群】与噩梦纹章【提线木偶】还会在某些情况下，引发无限循环的BUG
The Book of Warriors update for 26 May 2023
5月26日优化补丁
Patchnotes via Steam Community
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