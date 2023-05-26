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Haishan update for 26 May 2023

5月26日更新日志

Share · View all patches · Build 11325319 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

5.26
1.修复天绝剑意与武器附魔同时触发时，天绝剑意不生效的问题
2.修复处于选择界面时重入轮回会直接卡死的问题
3.修复了地阶法宝翡翠碧龙玉不生效的bug
4.意念大道第三层修改为“蕴含意念大道的物体伤害提高50%，蕴含意念大道的招式能量消耗降低20%”
5.修复了仙阶法宝“木灵石”毒雾特效不生效的bug
6.极净难度下的九尾治疗图腾的每秒治疗量从200降低到80
7.血海无涯的伤害系数从30%生命值+30%杀戮数量降低至15%生命值+15%杀戮数量
8.星河轮转的能量消耗降低10点
9.修改破灭大道的效果
10.修复了九尾狐偶尔会跳出地图外的bug
11.修复右侧法宝特效会超出遮罩外的问题
12.修复位于选择界面不能查看当前大道属性的bug
13.对游戏进行帧数优化

Changed files in this update

SteamDB Unknown Depot 2180341 Depot 2180341
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