【测试版本1.0.025-test】5.26更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后同步到steam默认版本（稳定版本）。

如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。

更新：

添加了星河门派剧情的第二部分

在450年后返回门派，掌门会有急事相商，并开启剧情-风雷危谷。

优化：

在神剑重铸剧情中添加了更多人物的对话

另外还增加了神剑重铸过程中有可能会发生的掌门更替分支，同时增加了一个徐凡彩蛋。

Bug修复：

修复了交易纠纷剧情没法正常触发的bug 修复了碎星岛爪流派的NPC元婴初期的时候没有元婴功法的bug 修复了游戏图鉴中的一处文案错误

本周碎碎念：

来！偷袭！

突出一个随缘更新（

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一. 测试版本的开放方式：



在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。



二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用



稳定版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave/

测试版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave_TestBranch/

觅长生文件夹的位置可以在steam中通过浏览本地文件找到，现在也可以通过云存档功能在测试版和稳定版中切换存档。



三. 测试版本须知

在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。

遇到问题的解决方案