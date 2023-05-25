 Skip to content

Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.

Only apps with a store page are suggested. Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×

风林火山 Playtest update for 25 May 2023

2023年5月25日版本更新说明

Share · View all patches · Build 11317270 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

2023年5月25日版本更新说明
各位明公，我们刚刚对测试版进行了更新。

战略优化和修改说明
●修复了外交界面不能更换势力的问题
●修复了宝物装配的逻辑问题
●修改了建设升级界面
●修改部分探索的事件逻辑，可以探索出钱粮了
●修改部分探索的AVG逻辑，代入感更好
●修复了新建剧本可能会错误的问题
●优化了武将建言的程序效率，之前会卡

战斗修改说明
●修复了战斗中镜头灵敏度的问题

Changed files in this update

SteamDB Unknown Depot 2341832 Depot 2341832
  • Loading history…
SteamDB has been running ad-free since 2012.
Donate or contribute.
Open link