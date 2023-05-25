2023年5月25日版本更新说明

各位明公，我们刚刚对测试版进行了更新。

战略优化和修改说明

●修复了外交界面不能更换势力的问题

●修复了宝物装配的逻辑问题

●修改了建设升级界面

●修改部分探索的事件逻辑，可以探索出钱粮了

●修改部分探索的AVG逻辑，代入感更好

●修复了新建剧本可能会错误的问题

●优化了武将建言的程序效率，之前会卡

战斗修改说明

●修复了战斗中镜头灵敏度的问题