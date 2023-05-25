2023年5月25日版本更新说明
各位明公，我们刚刚对测试版进行了更新。
战略优化和修改说明
●修复了外交界面不能更换势力的问题
●修复了宝物装配的逻辑问题
●修改了建设升级界面
●修改部分探索的事件逻辑，可以探索出钱粮了
●修改部分探索的AVG逻辑，代入感更好
●修复了新建剧本可能会错误的问题
●优化了武将建言的程序效率，之前会卡
战斗修改说明
●修复了战斗中镜头灵敏度的问题
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2023年5月25日版本更新说明
各位明公，我们刚刚对测试版进行了更新。
战略优化和修改说明
●修复了外交界面不能更换势力的问题
●修复了宝物装配的逻辑问题
●修改了建设升级界面
●修改部分探索的事件逻辑，可以探索出钱粮了
●修改部分探索的AVG逻辑，代入感更好
●修复了新建剧本可能会错误的问题
●优化了武将建言的程序效率，之前会卡
战斗修改说明
●修复了战斗中镜头灵敏度的问题
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