2.6.0版本更新，新赛季剧本——三足鼎立上线！

新赛季剧本——三足鼎立

汉末制度崩溃，军阀四起，天下大乱。曹操先后击败吕布、袁术、袁绍等军阀，基本上统一了北方。然而在赤壁之战，曹操被孙刘联军击败，从此形成了三足鼎立的局面！

一、新版本玩法介绍

1.全新军团争霸来临

（1）赛制优化：军团争霸将于6月份重新开启，每周三、六晚上20:00~21:00开启活动，每月前3周为循环赛，最后一周为淘汰赛

（2）积分优化：平衡进攻城防和进攻守军获得的积分值

（3）奖励优化：新的军团争霸奖励类型变更，奖励价值大幅度提升

（4）新增争霸商店：各位主公在通过军团争霸玩法中可以获得大量专属货币去新增的军团争霸专属商店中进行兑换，商店中还有顶级武将哟

2.新增建筑——占星台，可获得全局属性的加成

3.新增宝物共鸣功能

4.全新武将展示上线

5.新增武将和装备设置二级密码功能，各位主公可以给自己心仪的装备上锁，保证安全

6.新增武将：司马懿、孙权、太史慈、荀彧、夏侯渊

7.新增宝物：狂歌戟

8.新增兵法：骄狂傲战·极、不动如山·极、诱敌深入·极、探囊取物·极、落井下石·极

二、功能优化

装备熔炼等级上限扩展到200级

2.阵旗等级上限扩展到15级

3.王者之战商店增加新道具，可以获得高品质门客

4.王者之战新增可在出战顺序处拖动队伍调整队伍顺序

5.军团切磋进攻方增加可选择队伍进行切磋

三、问题修复

1.修复群雄讨董玩法中部分情况下会出现的连续出征失效的问题

2.修复极少数情况下进攻食邑营寨战斗胜利战报无法分享的问题

3.修复王者之战活动预告中的奖励显示错误问题

4.修复沙场点兵极小概率出现布阵界面卡死的问题