3.7定期更新补丁内容说明

*本次更新调整了存档结构,所以会重置之前保存的设置

画面:

降低了背景颜色的饱和度,对眼睛更加友好0v0

移除了语言选择(毕竟目前只有一种语言)

4-4(哈夫曼树)中一些黑色字体被背景遮挡,已更换色号

Bug修复:

在主界面时拖动窗口或从其他界面返回游戏有时会转为3D视角的问题

修复6-3和6-5结束后不跳转的问题

6-1演示结束后按R无法重新播放的问题

4-3中点击一个节点后退出重进导致之后4-3中无法制作线索的问题

1-3对话框内容与任务目标不符

修正了6-2的关卡目标错误

打开4-3时不隐藏提示框

在打开游戏的加载阶段切换到其他应用再切换回来有概率导致存档丢失并且游戏窗口消失不见的问题

游戏体验:

选关界面5-3的描述标点符号有误

修复6-2文本的错误

6-1的文本更新

限制一些关卡的物体缩放,以防倍率过高时文字重叠

在2-2中新添加了关于队列的说明

修正了6-2玩家手动操作时的提示信息

将专业模式改为附加模式,避免歧义

跟随视角变化大小的物体在高倍率情况下过小

修正了4-4在内部测试版残留的文案

修正了5-2广度优先遍历玩家手动操作时的文本

修正了4-2的错别字