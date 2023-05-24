1.0.0.2版本更新

内容更新：
·新增传说支线【九色鹿】——皇城司达到灵玉、林若雪第四段记忆重塑后可在皇城司总部厉矶风处接取
·开放珍宝阁【灵玉】晋升
·开放泰丰楼【灵玉】晋升
机制调整：
·更换灵兽时不再计算超重逻辑
·大幅提高高级昆虫捕捉概率
·调整所有势力总部收集图鉴，取消怪物精魄收集
Bug修复：
·修复灯谜错误选项问题
·阴毒Buff描述调整
·修复拿球游戏会出现负数的问题
·修复部分丹方获取途径描述错误的问题
·优化获得魂格的显示描述
《灵墟》制作组
2023年5月24日
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内容更新：
·新增传说支线【九色鹿】——皇城司达到灵玉、林若雪第四段记忆重塑后可在皇城司总部厉矶风处接取
·开放珍宝阁【灵玉】晋升
·开放泰丰楼【灵玉】晋升
机制调整：
·更换灵兽时不再计算超重逻辑
·大幅提高高级昆虫捕捉概率
·调整所有势力总部收集图鉴，取消怪物精魄收集
Bug修复：
·修复灯谜错误选项问题
·阴毒Buff描述调整
·修复拿球游戏会出现负数的问题
·修复部分丹方获取途径描述错误的问题
·优化获得魂格的显示描述
《灵墟》制作组
2023年5月24日
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