1.0.0.2版本更新

内容更新：

·新增传说支线【九色鹿】——皇城司达到灵玉、林若雪第四段记忆重塑后可在皇城司总部厉矶风处接取

·开放珍宝阁【灵玉】晋升

·开放泰丰楼【灵玉】晋升

机制调整：

·更换灵兽时不再计算超重逻辑

·大幅提高高级昆虫捕捉概率

·调整所有势力总部收集图鉴，取消怪物精魄收集

Bug修复：

·修复灯谜错误选项问题

·阴毒Buff描述调整

·修复拿球游戏会出现负数的问题

·修复部分丹方获取途径描述错误的问题

·优化获得魂格的显示描述

《灵墟》制作组

2023年5月24日