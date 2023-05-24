青丘莽村资料片火爆来袭~情怀玩家速回啦！

1.新增新地图：莽村；

2.新增徐江，宏伟李，张飞愚公等多个新角色以及莽村声望任务；

3.新增新地图：青丘古国；

4.新增阿漓，青璇，白月等多个青丘狐族角色以及青丘古国声望任务；

5.新增戒指，护符，手镯三大饰品装备；新增莽村和青丘的声望饰品套装；

6.新增每周的【宗门大比】玩法，玩家可获得大量宗门贡献，荣耀以及稀有物品！

7.完善宗门间战争系统，降低宗门发展成本，提升玩家参与感以及管理宗门之体验！

8.新增技能前摇，同时优化了战斗节奏和特效；优化了部分UI显示，修复当前已知BUG。