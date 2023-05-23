2023年5月23日版本更新说明
各位明公，我们刚刚对测试版进行了更新。
战略优化和修改说明
●没有太守，关守的郡城会触发商业荒废，农业荒废，军事荒废效果，缓慢下降城池的商，农，军的属性
●预备兵粮食消耗
●出阵界面优化样式，并且增加钱，粮，政令显示
●新增了任免太守等地方官员的到岗小提示
●修复了商业度满了还可以执行开发的问题
●修复了步兵图标为盾兵的问题
●修复了部分城池建筑物效果不生效的问题
●提升了城池农业度对粮食产出的加成系数
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2023年5月23日版本更新说明
各位明公，我们刚刚对测试版进行了更新。
战略优化和修改说明
●没有太守，关守的郡城会触发商业荒废，农业荒废，军事荒废效果，缓慢下降城池的商，农，军的属性
●预备兵粮食消耗
●出阵界面优化样式，并且增加钱，粮，政令显示
●新增了任免太守等地方官员的到岗小提示
●修复了商业度满了还可以执行开发的问题
●修复了步兵图标为盾兵的问题
●修复了部分城池建筑物效果不生效的问题
●提升了城池农业度对粮食产出的加成系数
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