2023年5月23日版本更新说明

各位明公，我们刚刚对测试版进行了更新。

战略优化和修改说明

●没有太守，关守的郡城会触发商业荒废，农业荒废，军事荒废效果，缓慢下降城池的商，农，军的属性

●预备兵粮食消耗

●出阵界面优化样式，并且增加钱，粮，政令显示

●新增了任免太守等地方官员的到岗小提示

●修复了商业度满了还可以执行开发的问题

●修复了步兵图标为盾兵的问题

●修复了部分城池建筑物效果不生效的问题

●提升了城池农业度对粮食产出的加成系数