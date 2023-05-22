紧急修复：23-5-22

修复错误：

1.修复精制界面的材料列表可能未即时刷新的BUG

2.修复淬毒时当前毒的毒量比被覆盖的更低时，淬毒成功后毒量没有变化的BUG

3.修复对预设中的装备淬毒精制后，预设状态被取消的BUG

4.修复派遣界面取消太吾村位置野外工作村民时有概率失败并意外清除产业内村民工作的BUG

5.修复卫起舍身式准备中同道出战时，舍身式施展结束后报错的BUG

6.修复战斗中取消选中修理工具后选择物品确认按钮可点击的BUG

7.修复泰山锁特效造成的封穴有时不会使敌人战败的BUG

8.修复接招战中己方反击获得式时报错的BUG

9.修复一苇渡江特效阻止云龙九现腿特效消耗脚力的BUG

10.修复产业规划时，反复移动食窖，可能出现制造信息TIP的BUG

11.修复新游戏开始时，京城初始可见地块可见范围不正常的BUG

12.修复在志向界面中按下交互对象后偶尔出现的红字报错的BUG

13.修复较艺选择较艺主题界面人物名字显示错误的BUG

14.修复职业王公封侯拜相震威将军选项已授予时该选项不可见的BUG

15.修复物品批量操作时，贵重提示信息，没有跟随物品列表移动的BUG

优化调整：

1.派遣名册不再显示特殊人物

2.缩小派遣名册奇遇图标尺寸，使其更清晰美观

3.提高太吾村最大文化值，由随机10至20，固定为25