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数据结构之森 update for 21 May 2023

ea3.5小型补丁说明

Share · View all patches · Build 11281614 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

本次补丁进行了以下修整:

画面:
调整了背景饱和度
限制一些关卡的物体缩放,以防倍率过高时文字重叠

游戏体验:
选关界面5-3的描述标点符号有误
修复6-2文本的错误
6-1的文本更新

Bug修复
修复6-3和6-5结束后不跳转的问题
6-1演示结束后按R无法重新播放的问题
4-3中点击一个节点后退出重进导致之后4-3中无法制作线索的问题

反馈/建议/售后/聊天群:570409322
有问题欢迎加群反馈!

Changed files in this update

SteamDB Unknown Depot 2386841 Depot 2386841
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