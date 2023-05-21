ea3.5小型补丁说明

本次补丁进行了以下修整:
画面:
调整了背景饱和度
限制一些关卡的物体缩放,以防倍率过高时文字重叠
游戏体验:
选关界面5-3的描述标点符号有误
修复6-2文本的错误
6-1的文本更新
Bug修复
修复6-3和6-5结束后不跳转的问题
6-1演示结束后按R无法重新播放的问题
4-3中点击一个节点后退出重进导致之后4-3中无法制作线索的问题
反馈/建议/售后/聊天群:570409322
有问题欢迎加群反馈!
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调整了背景饱和度
限制一些关卡的物体缩放,以防倍率过高时文字重叠
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修复6-2文本的错误
6-1的文本更新
Bug修复
修复6-3和6-5结束后不跳转的问题
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