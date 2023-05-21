ea3.5小型补丁说明

本次补丁进行了以下修整:

画面:

调整了背景饱和度

限制一些关卡的物体缩放,以防倍率过高时文字重叠

游戏体验:

选关界面5-3的描述标点符号有误

修复6-2文本的错误

6-1的文本更新

Bug修复

修复6-3和6-5结束后不跳转的问题

6-1演示结束后按R无法重新播放的问题

4-3中点击一个节点后退出重进导致之后4-3中无法制作线索的问题

反馈/建议/售后/聊天群:570409322

有问题欢迎加群反馈!