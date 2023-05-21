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数据结构之森 update for 21 May 2023

ea3.4小型补丁说明

Share · View all patches · Build 11280861 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

本次补丁进行了以下修整:

画面
对不同分辨率的选关UI适配率进行了修整(除640*380分辨率将在下次更新删除,故未适配)
修正了部分分辨率下文字回放无法显示第一行的问题

游戏体验:
增加了链表关卡的旗帜位置反馈,未对齐时旗帜文字为黑色,对齐时旗帜文字为蓝色
修改了1-3关卡的关卡目标描述,使阅读更流畅

反馈/建议/售后/聊天群:570409322
有问题欢迎加群反馈!

Changed files in this update

SteamDB Unknown Depot 2386841 Depot 2386841
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