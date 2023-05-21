ea3.4小型补丁说明

本次补丁进行了以下修整:
画面
对不同分辨率的选关UI适配率进行了修整(除640*380分辨率将在下次更新删除,故未适配)
修正了部分分辨率下文字回放无法显示第一行的问题
游戏体验:
增加了链表关卡的旗帜位置反馈,未对齐时旗帜文字为黑色,对齐时旗帜文字为蓝色
修改了1-3关卡的关卡目标描述,使阅读更流畅
反馈/建议/售后/聊天群:570409322
有问题欢迎加群反馈!
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对不同分辨率的选关UI适配率进行了修整(除640*380分辨率将在下次更新删除,故未适配)
修正了部分分辨率下文字回放无法显示第一行的问题
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增加了链表关卡的旗帜位置反馈,未对齐时旗帜文字为黑色,对齐时旗帜文字为蓝色
修改了1-3关卡的关卡目标描述,使阅读更流畅
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