2023年5月19日版本更新说明
各位明公，我们刚刚对测试版进行了更新。
战略优化和修改说明
●区分了自动存档和普通手动存档位置
●出阵界面可以手动输入部队数量
●修复了存档中月份显示问题
●军团信息左侧会显示总兵力了
●四季替换增加了新的流程（地图四季变化后续版本加入）
●
战斗修改说明
●修复了战斗初始布阵位置不对的问题
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2023年5月19日版本更新说明
各位明公，我们刚刚对测试版进行了更新。
战略优化和修改说明
●区分了自动存档和普通手动存档位置
●出阵界面可以手动输入部队数量
●修复了存档中月份显示问题
●军团信息左侧会显示总兵力了
●四季替换增加了新的流程（地图四季变化后续版本加入）
●
战斗修改说明
●修复了战斗初始布阵位置不对的问题
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