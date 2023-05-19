2023年5月19日版本更新说明

各位明公，我们刚刚对测试版进行了更新。

战略优化和修改说明

●区分了自动存档和普通手动存档位置

●出阵界面可以手动输入部队数量

●修复了存档中月份显示问题

●军团信息左侧会显示总兵力了

●四季替换增加了新的流程（地图四季变化后续版本加入）

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战斗修改说明

●修复了战斗初始布阵位置不对的问题