紧急修复：23-5-19

修复错误：

1.修复精挑细选可能获得任务道具的BUG

2.修复窗口化时改变窗口大小，切换到全屏时分辨率未自适应到全屏的BUG

3.修复主动与入魔人战斗胜利后，点任其离开后报错的BUG

4.修复交换藏书中已读完的书籍没有黑色背景遮罩的BUG

5.修复功法突破成功后界面属性滑动条没有悬停效果的BUG

6.修复完成远走高飞奇遇前远走高飞对象死亡则无法与他人远走高飞的BUG

7.修复功法威力和威力上限提升文字缺少%的BUG

8.修复尽无骨消除式后未触发无暇七绝剑特效的BUG

9.修复当前兵器有攻击范围不同的式时功法范围预览显示错误的BUG

10.修复焚血功施展中敌人开始施展功法时报错的BUG

11.修复太吾错过第一次武林盟会后不会马上开始重新筹备武林盟会的BUG

12.修复使用MOD加速挖掘动画时，连续挖掘有几率出现报错的BUG

（为了避免挖掘系统再次因异常加速而发生错误，已将挖掘系统部分计算方式调整为更加安全的模式，此前加速挖掘动画的MOD会因此报错，烦劳MOD作者基于新的挖掘计算方式修改MOD实现方法）

优化调整：

1.暂时禁用较艺准备界面中，调整较艺卡组的按钮

（因较艺系统正在进行较大的调整，待较艺调整完后，就会再次开放此功能，且修复该功能目前存在的问题）

2.调整产业建筑信息界面开始撤除按钮文字和图标使其更加自然

3.修改突破书页Tips文字，使信息更加清晰

4.连续挖掘增加时间盘显示，主体动画不再忽隐忽现