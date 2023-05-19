【测试版本1.0.024-test】5.19更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后同步到steam默认版本（稳定版本）。

如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。

更新：

新增了金虹门派剧情

在宁州古迹事件结束后，金虹剑派会开启与神剑相关的任务，520年后回到宗门便会触发，你可以参与其中帮助门派修复神剑。

Bug修复：

修复了更换成上次更新的女修新服装后无法通过易容更换其它服装的bug 修复了功法和神通中一些词缀说明缺失的问题 修复了六品深海章鱼骨和深海章鱼牙的贴图错误的bug 修复了一些NPC对玩家的称呼错误 修复了一些文案错误

本周碎碎念：

好久不见甚是想念（×

五一放假完回来又是两周，让我们继续开金虹剑派的坑（×

先溜为敬（

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一. 测试版本的开放方式：



在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。



二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用



稳定版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave/

测试版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave_TestBranch/

觅长生文件夹的位置可以在steam中通过浏览本地文件找到，现在也可以通过云存档功能在测试版和稳定版中切换存档。



三. 测试版本须知

在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。

遇到问题的解决方案