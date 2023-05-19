【测试版本1.0.024-test】5.19更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后同步到steam默认版本（稳定版本）。
如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。
更新：
- 新增了金虹门派剧情
在宁州古迹事件结束后，金虹剑派会开启与神剑相关的任务，520年后回到宗门便会触发，你可以参与其中帮助门派修复神剑。
Bug修复：
- 修复了更换成上次更新的女修新服装后无法通过易容更换其它服装的bug
- 修复了功法和神通中一些词缀说明缺失的问题
- 修复了六品深海章鱼骨和深海章鱼牙的贴图错误的bug
- 修复了一些NPC对玩家的称呼错误
- 修复了一些文案错误
本周碎碎念：
好久不见甚是想念（×
五一放假完回来又是两周，让我们继续开金虹剑派的坑（×
先溜为敬（
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一. 测试版本的开放方式：
在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。
二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用
稳定版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave/
测试版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave_TestBranch/
觅长生文件夹的位置可以在steam中通过浏览本地文件找到，现在也可以通过云存档功能在测试版和稳定版中切换存档。
三. 测试版本须知
在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。
遇到问题的解决方案
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加入觅长生QQ频道在问题反馈子频道发言，加入QQ频道的链接如下
https://qun.qq.com/qqweb/qunpro/share?_wv=3&_wwv=128&appChannel=share&inviteCode=2116BE&businessType=9&from=246610&biz=ka
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加群找管理：
官方QQ群：
觅长生-升仙台（官方一群）：908385158 （已满）
觅长生-斗法台（官方二群）：759875274
觅长生-东石谷（官方三群）：1045590922
觅长生-逸风城（官方四群）：927196001（已满）
觅长生-武陵城（官方五群）：787138498
觅长生-天星城（官方六群）：603856248（已覆灭）
觅长生-云汐城（官方七群）：1014043596
觅长生-广陵城（官方八群）：421258215（已满）
觅长生-天机阁（官方⑨群）：305194193
觅长生-南崖城（官方十群）：328818782
觅长生-蓬沙岛（官方11群）：600912624
觅长生-碎星岛（官方12群）：303640436
觅长生-千流岛（官方13群）：765812024
觅长生-北宁海（官方14群）：781156534
觅长生-雷鸣海（官方15群）：563248770
觅长生-化龙海（官方16群）：922759583
觅长生-图南海（官方17群）：427140375
觅长生-玄冥海（官方18群）：740232691
觅长生-幽冥海（官方19群）：481516430
觅长生-吞云海（官方20群）：244562996
觅长生-南宁海（官方21群）：775894308
觅长生-西宁海（官方22群）：777505112
觅长生-竹山宗（官方23群）：648480808
觅长生-离火门（官方24群）：215492416（已覆灭）
觅长生-化尘教（官方25群）：558183896
觅长生-方壶山（官方26群）：901745394
觅长生-沃焦山（官方27群）：712692344
觅长生-连石山（官方28群）：272808762
觅长生-风雷谷（官方29群）：897065199
觅长生-正阳山（官方30群）：561687161
觅长生-星河剑派（官方31群）：145280446（已满）
觅长生-金虹剑派（官方32群）：545885352
觅长生-无尽海渊（官方33群）：139292257
觅长生-浪方海域（官方34群）：866526008
觅长生-伴月楼（官方35群）：516442416
觅长生-问道楼（官方36群）：679582752
觅长生-灵药堂（官方37群）：211460950
觅长生-百宝行（官方38群）：120537623
觅长生-中草堂（官方39群）：490789354
觅长生-宝器轩（官方40群）：732676626
觅长生-采筠阁（官方41群）：672708176
觅长生-漱金楼（官方42群）：452085856
觅长生-天极殿（官方43群）：335083295
觅长生-万宝楼（官方44群）：464674373
觅长生-邀月楼（官方45群）：177341024
觅长生-青玉轩（官方46群）：720226298
觅长生-皇龙殿（官方47群）：371219638
觅长生-古原城（官方48群）：192019652
觅长生-登仙殿（官方49群）：530503235
觅长生-登仙殿（官方50群）：729713870（已满）
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到论坛发帖：
百度贴吧觅长生吧
3DM论坛觅长生专版
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游戏WIKI
[url=https://wiki.biligame.com/mcs/首页]觅长生wiki[/url]
Changed depots in yusuitest branch