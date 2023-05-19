最终更新已发布，我们有缘再见

由于我要求程序员可以实现游戏中历史文本回溯跳转

所以每次更新都会导致素材相关的存档失效

在这也是和各位说声抱歉

另外，手机版外包给了程序员的师兄，后续会在TAPTAP发布

更新内容：

1.修复DLC剧情中白牛某句话模型突然变成黄毛模型

2.修复优化音频后多处爆音问题

3.优化游戏体积大小，内存占用

4.优化多处错字

5.优化主线中某条线路虎妞模型提前出现的问题

6.优化主线中白牛语音错位的问题

7.优化DLC团长模型肩带

一路摸爬滚打，我们终于完成了

辛苦所有组员和CV了（尤其是程序员）

我们工作室只是个名义上的线上工作室

各位都是为了共同的爱好聚在一起

彼此都没见过面，在一个群里互相交流

我也没有程序相关经验

和程序员交流的时候多了很多无畏的步骤

所以这款游戏开发的周期比较长

所幸最终还是完成了

这是我们工作室第一个作品，也是最后一个作品

过段时间我们应该就地解散了

我后续会在B站公布游戏素材和游戏众筹费用的使用清单

根据热度可能考虑讲讲游戏幕后

各位感兴趣的话可以到B站搜索庄不纯，有什么话也可以直接私信给我

制作这款游戏的主要原因其实还是我比较喜欢东北，和吃东北菜

我觉得东北比我们这有人情味多了，在东北住过的那半年我过的特别开心

同时也对东北现在的情况感到惋惜

在此衷心希望希望共和国长子能再次迎来他的辉煌

——庄不纯