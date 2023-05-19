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《蜀山：初章》网络版 update for 19 May 2023

《蜀山：初章》网络版5月19日临时维护开服通知

Share · View all patches · Build 11269230 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

各位道友好：
官方已完成第十二次更新，现已开启服务器，大家可进入游戏正常体验！

【修复内容*5条】
1、修复合服服务器聊天不互通的问题
2、修复聚海商会不能排序的问题
3、优化聚海商会定价下限过高的问题
4、优化聚海商会内普通装备有几率上架到极品里的问题
5、优化传统模式下，鼠标点击屏幕会直接出现在屏幕左上角的问题

【维护补偿】
（绑定的）铜币*8888

《蜀山：初章》重楼工作室
2023年5月19日

Changed files in this update

SteamDB Unknown Depot 2270591 Depot 2270591
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