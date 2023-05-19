《蜀山：初章》网络版5月19日临时维护开服通知

各位道友好：

官方已完成第十二次更新，现已开启服务器，大家可进入游戏正常体验！

【修复内容*5条】

1、修复合服服务器聊天不互通的问题

2、修复聚海商会不能排序的问题

3、优化聚海商会定价下限过高的问题

4、优化聚海商会内普通装备有几率上架到极品里的问题

5、优化传统模式下，鼠标点击屏幕会直接出现在屏幕左上角的问题

【维护补偿】

（绑定的）铜币*8888

《蜀山：初章》重楼工作室

2023年5月19日