（V0.32）5月18日定期更新：双重纹章

各位玩家大家好，不知各位《王国之泪》都玩的怎么样啦？各位如果玩累了塞尔达记得来体验一下最新版本的《勇者之书》，本次更新我们再一次拓宽了游戏的可玩性。
以下是本次更新内容：
双重纹章
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添加了双重纹章更多的合成公式，现在起，一些橙色纹章甚至合成两种双重纹章，玩家需要自己决定来合成哪个双重纹章
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新增【双·丹心剑意】（技巧池【嗜血】+魔防池【日冕】）
每当携带者生命值恢复时技能冷却-1，且每当暴击时恢复30%暴击伤害的生命值
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新增【双·琴瑟和鸣】（魔防池【亦正亦邪】+魔防池【福缘】）
每当任意敌方被施加异常状态时，全队获得一个随机增益效果，且携带者获得的增益效果层数+1
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新增【双·波粒二象】（技巧池【操盘手】+士气池【建筑学】）
携带者会把所有友方单位视作建筑物且建筑地形加成可以叠加，获得来自友方建筑地形加成时视作地形生成，失去时视作地形毁坏，每当任意地形生成/毁坏时携带者技能冷却-1
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新增【双·心有灵犀】（防守池【逐鹿】+防守池【挂机仔】）
每当造成战斗伤害时附加携带者100%防守属性的真实伤害，且让所有可以攻击到该名敌方的友方进行1次额外追击，本次追击会附带携带者50%防守属性的真实伤害
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新增【双·千金四两】（技巧池【心眼】+技巧池【善变】）
每1点最大生命值都会使暴击率+1%/暴击倍率+0.1，但每回合开始时，最大生命值会在20~40之间随机变幻
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新增【双·狮子搏兔】（速度池【疾风】+力量池【对决王】）
看破攻击会变成对决，对决伤害提升50%，对决后携带者可以再次行动且触发时移动距离+1(每回合1次)
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新增【双·量子纠缠】（士气池【追击本能】+生命池【命运魔术】）
携带者作为包夹追击者，敌方在携带者攻击范围内就能进行追击，追击附加包夹发起者与携带者生命差值的真实伤害、复制双方的增益效果、消除双方的异常状态，最后双方互换生命值
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新增【双·伴君蝶梦】（生命池【亡灵之怒】+生命池【肌肉记忆】）
回合开始时(携带者+携带者最大生命值最高的召唤物)最大生命值20%加成给力量/魔法，(携带者+携带者力量/魔法最高的召唤物)力量/魔法80%加成给最大生命值，携带者召唤物死亡时，对周围格敌方造成(召唤物+携带者)100%最大生命值的真实伤害并附加禁锢
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新增【双·梦魇缠身】（魔法池【血缘诅咒】+魔法池【异常迭代】）
携带者对流血/燃烧/中毒/剧毒的敌方造成战斗伤害时，会立即结算一次(不消耗层数，流血伤害=当前回合携带者移动的格子数量)
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新增【双·幽冥夜行】（魔法池【血缘诅咒】+生命池【绝命猎杀】）
我方回合内若有敌方产生位移，携带者随机移动至可以攻击的格子自动进行1次额外对决/看破（单名敌方1回合限一次）；每当对决/看破造成战斗伤害时，根据当前回合携带者移动的格子数量立即为其施加相同层数的流血以及结算1次流血伤害
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新增【双·刀尖乱舞】（力量池【对决王】+速度池【迅捷步伐】）
看破攻击会变成对决，对决伤害+50%；若拥有草丛地形，对决伤害+30%；每当闪避时本回合内的对决伤害递增20%并且连击+1
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新增【双·绿野仙踪】（速度池【疾风】+速度池【迅捷步伐】）
携带者移动距离+1且途径的所有格子都会毁坏其他地形强制生成草丛地形，对决、看破后可以再次移动，闪避时连击+1并后退一格
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新增【双·推己及人】（防守池【硬汉】+魔防池【圣光】）
携带者护盾量获取翻倍，但受到战斗伤害时永远会被暴击，被暴击后为全体我方施加少量治疗
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新增【双·星光挽歌】（魔防池【麦芒】+魔防池【圣光】）
每当受到来自魔法的战斗伤害时为全体我方施加少量治疗，且每当为我方施加治疗后，对全体敌方造成造成携带者100%魔防属性的真实伤害
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新增【双·游弋织影】（魔法池【源力共享】+速度池【神偷】）
战斗伤害获得周围格+目标敌方(若目标处于周围格则不会叠加)的魔法+速度30%的百分比加成，每当对敌方进行追击时，窃取该名敌方2点速度/1点魔法属性
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新增【双·弃甲开山】（力量池【带盾冲击】+力量池【双极分化】）
造成的战斗伤害时附带100%护盾量的真实伤害，受到战斗伤害时扣除双倍生命值，不会再扣除护盾量(生命值=0会直接死亡)
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新增【双·惊鸿过隙】（力量池【大力士】+技巧池【反击风暴】）
对决、看破、反击必定暴击并附带击退效果，但暴击伤害-50%
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新增【双·蒹葭合璧】（防守池【追击本能】+士气池【逐鹿】）
携带者作为包夹追击者，目标敌方在携带者攻击范围内就能进行2次追击;作为包夹发起者，目标敌方在其他友方攻击范围内其他友方就能进行2次追击
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删除【双·思维窃取】
力量池
- 修改【死缠烂打】
原效果：
若自身单回合内对同一敌人造成2次战斗伤害后，流血+2
若自身单回合内对同一敌人造成2次战斗伤害后，流血+4
改为：
自身为敌方施加的所有其他异常状态都会变为相同层数的流血
自身为敌方施加的所有其他异常状态都会附加相同层数的流血
魔法池
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新增【血缘诅咒】
效果：
携带者对流血的敌人造成对决/看破时，根据携带者当前回合移动格数，立即为其结算1次流血伤害
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【三角力量】转移至噩梦
技巧池
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修改【善变】
原效果：
每一点最大生命值都会添加至暴击率，但每回合开始时，最大生命值会在20~50之间随机变幻
改为：
每1点最大生命值都会使暴击率+1%，但每回合开始时，最大生命值会在20~40之间随机变幻
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修改【花火】
原效果：
每当暴击时产生弹射攻击,对目标及其周围格造成本场战斗暴击次数X4的真实伤害
改为：
携带者暴击时对目标敌方及其周围格敌方造成携带者本场战斗中暴击次数X2的真实伤害
速度池
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新增紫色【沐浴】
效果：
待机后，脚下的草丛地形变为河流地形
待机后，脚下的草丛地形变为河流地形，且在河流地形上不会获得潮湿
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修改橙色【速度压制】
原效果：
每当速度高于对方10点时，对决、看破时攻击次数+1（至多5次）
改为：
每当速度高于对方10点时，对决、看破的次数+1（至多3次）
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修改橙色【疾风】
原效果：
对决、看破后，自身可以再次移动
改为：
对决、看破后可以再次移动且触发时移动距离+1
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修改橙色【神偷】
原效果：
回合结束时，窃取攻击范围内所有单位2点速度
改为：
每当对敌方进行追击时，窃取该名敌方2点速度属性
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删除紫色【风驰】
魔防池
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修改史诗紫【伯乐】
原效果：
对我方施加治疗时，该名队友获得一次护盾
对我方施加治疗时，该名队友与自身都获得一次护盾
改为：
对其他友方施加治疗时，该名友方获得一次护盾
对其他友方施加治疗时，该名队友与自身都获得一次护盾
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修改传说橙【麦芒】
原效果：
每当为我方施加治疗后，对随机敌方造成造成本次治疗量50%的真实伤害
改为：
每当为我方施加治疗后，对随机敌方造成造成携带者100%魔防属性的真实伤害
士气池
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修改【格挡镀层】
原效果：
每当格挡时，获得一个护盾
改为：
每当格挡时获得一个护盾，但格挡的伤害减免减半
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修改【爆炸装置】
原效果：
建筑物毁坏后会对该建筑的临近格敌方造成本场战斗建筑物毁坏数量x10的真实伤害
改为：
建筑物毁坏后会对临近格敌方造成击退，并造成本场战斗建筑物毁坏数量x10的真实伤害
生命池
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修改【召唤师】移至稀有蓝
原效果：
自身召唤物会额外拥有自身30%基础属性值（非战斗中）
自身召唤物会额外拥有自身50%基础属性值（非战斗中）
改为：
携带者的召唤物会额外拥有携带者10%基础属性值
携带者的召唤物会额外拥有携带者20%基础属性值
携带者的召唤物会额外拥有携带者30%基础属性值
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新增史诗紫【贵族】
效果：
基础最大生命值+30%，但每次受到的战斗伤害+4
基础最大生命值+50%，但每次受到的战斗伤害+3
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修改【灵魂重铸】移至史诗紫
原效果：
每当场上非召唤单位死亡后，生成一个2回合后会自动毁坏的【岩凸】（建筑物）
改为：
每当场上非召唤单位死亡后，生成一个2回合后会自动毁坏的【岩凸】（建筑物）
每当场上非召唤单位死亡后，生成一个1回合后会自动毁坏的【岩凸】（建筑物）
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修改【铁血意志】
原效果：
若携带者没有护盾，受到战斗伤害时对敌方施加2流血
若携带者没有护盾，受到战斗伤害时对敌方施加3流血
改为：
若携带者没有护盾，受到战斗伤害时对敌方施加2易伤
若携带者没有护盾，受到战斗伤害时对敌方施加4易伤
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修改【肌肉记忆】移至传说橙
原效果：
回合开始时最大生命值的10%加成给力量，力量的20%加成给最大生命值（不可循环）
回合开始时最大生命值的20%加成给力量，力量的30%加成给最大生命值（不可循环）
改为：
回合开始时最大生命值的20%加成给力量/魔法，力量/魔法的80%加成给最大生命值（不可循环，战斗中生效）
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删除稀有蓝【复苏】
噩梦池
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原魔法池【三角力量】修改、转移
原效果：
自身作为包夹发起者，若成功与2名友方进行包夹，待机后可以再次行动（每回合一次）
改为：
3名友方触发包夹时，跳过敌方回合（3回合触发1次）
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删除【顽固意志】
天赋调整
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剑士天赋【技巧专精】
原效果：自身的暴击伤害随着技巧属性提升，1技巧=1%暴击伤害
改为：自身的暴击伤害随着技巧属性提升，2技巧=1%暴击伤害
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拳师天赋【接化发】
原效果：格挡成功时反击附加格挡抵消伤害的50%（以真实伤害形式附加）
改为：格挡成功时反击附加格挡抵消的战斗伤害（以真实伤害形式附加）
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法师天赋【火焰附魔】
原效果：每一发【奥术飞弹】命中有30%附加燃烧一层
改为：每一发【奥术飞弹】命中有30%附加1燃烧，暴击必定附加1燃烧
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新增重甲天赋【自循环】
效果：守护可以对自己释放，获得1次护盾并且使技能冷却-1
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重甲天赋【软猬甲】
原效果：守护可以对自己释放，获得3荆棘
改为：每当自身获得护盾时，获得1荆棘
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重甲天赋【盾牌投掷】
原效果：造成战斗伤害时，距离自己越远伤害越高，命中越低
改为：造成战斗伤害时，距离自己越远伤害越高
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删除重甲天赋【后发制人】
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游荡者天赋【疗伤之毒】
原效果：全体友方受到的中毒伤害变为治疗效果（免疫治疗量减半）
改为：全体友方受到中毒效果扣除的生命值变为生命恢复
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游荡者天赋【暗影一击】
原效果：暗影形态下，未对自己造成战斗伤害的敌方受到【毒刃】伤害翻倍
改为：对处于毒液地形上的敌人释放【毒刃】时，【毒刃】伤害翻倍
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游荡者天赋【绝命毒师】
原效果：自身施加的中毒伤害可以暴击
改为：自身施加的中毒效果变为【剧毒】：无法进行生命恢复，回合开始时，每层剧毒扣除1点生命值，然后移除1层（剧毒伤害可以暴击）
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骑士天赋3层、4层互换位置
（重甲、骑士、游荡者天赋涉及层数更换，我们重置了这3位勇者的天赋点，玩家可以重新加点）
挑战房间新增类型【保卫水晶】（第二章独有）
其他调整
- 增加了任意窗口ESC键取消功能，提升了游戏手感
- 为了玩家以最强姿态面对挑战房间【伤害计数器】，我们把它转移到第三章独有
- 通用天赋【纹章增强】现在起也会支持双重纹章，并且能力非常强大
- 为了解决游戏后期金币溢出，经验宝珠不够的问题，勇者升级时的ROLL点不再使用经验宝珠，而是换成金币，5金币一次递增
- BOSS 石头人【岩之血脉】修改
原效果：攻击附带击退效果
改为：造成战斗伤害时附带击退
- BOSS 长耳跳鼠【移动力血脉】修改
原效果：移动力变为5
改为：移动力变为4
BUG修复
- 修复了携带【自作主张】与【疾风】会无限循环的BUG
- 修复了携带【建筑学】把队友视作建筑物后，抵住队友击退敌方时无法眩晕的BUG
- 修复了携带【心眼】未暴击时自身的真实伤害也会降低的BUG
- 修复了BOSS火龙低于30%HP回巢时，拳师挑衅无法激活BOSS的BUG
Changed files in this update