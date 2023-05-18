（V0.32）5月18日定期更新：双重纹章

各位玩家大家好，不知各位《王国之泪》都玩的怎么样啦？各位如果玩累了塞尔达记得来体验一下最新版本的《勇者之书》，本次更新我们再一次拓宽了游戏的可玩性。

以下是本次更新内容：

添加了双重纹章更多的合成公式，现在起，一些橙色纹章甚至合成两种双重纹章，玩家需要自己决定来合成哪个双重纹章



新增【双·丹心剑意】（技巧池【嗜血】+魔防池【日冕】）

每当携带者生命值恢复时技能冷却-1，且每当暴击时恢复30%暴击伤害的生命值

新增【双·琴瑟和鸣】（魔防池【亦正亦邪】+魔防池【福缘】）

每当任意敌方被施加异常状态时，全队获得一个随机增益效果，且携带者获得的增益效果层数+1

新增【双·波粒二象】（技巧池【操盘手】+士气池【建筑学】）

携带者会把所有友方单位视作建筑物且建筑地形加成可以叠加，获得来自友方建筑地形加成时视作地形生成，失去时视作地形毁坏，每当任意地形生成/毁坏时携带者技能冷却-1

新增【双·心有灵犀】（防守池【逐鹿】+防守池【挂机仔】）

每当造成战斗伤害时附加携带者100%防守属性的真实伤害，且让所有可以攻击到该名敌方的友方进行1次额外追击，本次追击会附带携带者50%防守属性的真实伤害

新增【双·千金四两】（技巧池【心眼】+技巧池【善变】）

每1点最大生命值都会使暴击率+1%/暴击倍率+0.1，但每回合开始时，最大生命值会在20~40之间随机变幻

新增【双·狮子搏兔】（速度池【疾风】+力量池【对决王】）

看破攻击会变成对决，对决伤害提升50%，对决后携带者可以再次行动且触发时移动距离+1(每回合1次)

新增【双·量子纠缠】（士气池【追击本能】+生命池【命运魔术】）

携带者作为包夹追击者，敌方在携带者攻击范围内就能进行追击，追击附加包夹发起者与携带者生命差值的真实伤害、复制双方的增益效果、消除双方的异常状态，最后双方互换生命值

新增【双·伴君蝶梦】（生命池【亡灵之怒】+生命池【肌肉记忆】）

回合开始时(携带者+携带者最大生命值最高的召唤物)最大生命值20%加成给力量/魔法，(携带者+携带者力量/魔法最高的召唤物)力量/魔法80%加成给最大生命值，携带者召唤物死亡时，对周围格敌方造成(召唤物+携带者)100%最大生命值的真实伤害并附加禁锢

新增【双·梦魇缠身】（魔法池【血缘诅咒】+魔法池【异常迭代】）

携带者对流血/燃烧/中毒/剧毒的敌方造成战斗伤害时，会立即结算一次(不消耗层数，流血伤害=当前回合携带者移动的格子数量)

新增【双·幽冥夜行】（魔法池【血缘诅咒】+生命池【绝命猎杀】）

我方回合内若有敌方产生位移，携带者随机移动至可以攻击的格子自动进行1次额外对决/看破（单名敌方1回合限一次）；每当对决/看破造成战斗伤害时，根据当前回合携带者移动的格子数量立即为其施加相同层数的流血以及结算1次流血伤害

新增【双·刀尖乱舞】（力量池【对决王】+速度池【迅捷步伐】）

看破攻击会变成对决，对决伤害+50%；若拥有草丛地形，对决伤害+30%；每当闪避时本回合内的对决伤害递增20%并且连击+1

新增【双·绿野仙踪】（速度池【疾风】+速度池【迅捷步伐】）

携带者移动距离+1且途径的所有格子都会毁坏其他地形强制生成草丛地形，对决、看破后可以再次移动，闪避时连击+1并后退一格

新增【双·推己及人】（防守池【硬汉】+魔防池【圣光】）

携带者护盾量获取翻倍，但受到战斗伤害时永远会被暴击，被暴击后为全体我方施加少量治疗

新增【双·星光挽歌】（魔防池【麦芒】+魔防池【圣光】）

每当受到来自魔法的战斗伤害时为全体我方施加少量治疗，且每当为我方施加治疗后，对全体敌方造成造成携带者100%魔防属性的真实伤害

新增【双·游弋织影】（魔法池【源力共享】+速度池【神偷】）

战斗伤害获得周围格+目标敌方(若目标处于周围格则不会叠加)的魔法+速度30%的百分比加成，每当对敌方进行追击时，窃取该名敌方2点速度/1点魔法属性

新增【双·弃甲开山】（力量池【带盾冲击】+力量池【双极分化】）

造成的战斗伤害时附带100%护盾量的真实伤害，受到战斗伤害时扣除双倍生命值，不会再扣除护盾量(生命值=0会直接死亡)

新增【双·惊鸿过隙】（力量池【大力士】+技巧池【反击风暴】）

对决、看破、反击必定暴击并附带击退效果，但暴击伤害-50%

新增【双·蒹葭合璧】（防守池【追击本能】+士气池【逐鹿】）

携带者作为包夹追击者，目标敌方在携带者攻击范围内就能进行2次追击;作为包夹发起者，目标敌方在其他友方攻击范围内其他友方就能进行2次追击