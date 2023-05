May 18th 2023 Update (Notice)

Share · View all patches · Build 11260128 · Last edited 18 May 2023 – 05:26:03 UTC by Wendy

Character Costume Update

"The fatal charm of hiding poison"

▶ Sales of ‘Character Random Box(Owen)’ will be ended before maintenance on May 18.

▶ Sales of ‘Character Random Box(Elena B) will be started after maintenance on May 18, 2023.

Sales Period: After the maintenance on 2023.05.18. ~ before maintenance on 2023.06.22.

Price : 225 bullets / Steam 250 bullets

∴ ‘Elena B (Gold)’ will be appeared from the box as a pick-up character.

∴ Elena B has the highest possibility to be appeared from the box during the sales period.

▶ New costume running option of 'Elena B' will be added

∴ Costume can be opened by consuming characters of the same grade.

∴ e.g. gold grade character x2 + TP(C) = gold grade character costume open

[Random box: Character random box (Elena B)]

[table] [tr] [th]

Character Random Box (Elena B) [/th] [th]

Price [/th] [th]

250 Bullets [/th] [/tr] [tr] [td]

Item [/td] [td]

Count [/td] [td]

Probability [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Elena B (permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.030000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Elena B (permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.090000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Elena B (permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.120000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(General) Elena B (permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.060000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Elena B (7 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.010000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Elena B (7 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.010000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Elena B (7 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.010000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(General) Elena B (7 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.010000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Elena B (3 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.010000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Elena B (3 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.010000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Elena B (3 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.010000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(General) Elena B (3 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.010000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Elena B (1 day) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.010000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Elena B (1 day) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.016667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Elena B (1 day) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.016667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(General) Elena B (1 day) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.016667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Dudley (permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.016667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Nick (Permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.016667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Big Mac (permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.016667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Jayce (permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.016667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Jessica (Permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.016667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Cheryl (permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.016667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Cheryl B (permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.006667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Elena (permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.006667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Lin (Permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.006667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Dudley (permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.006667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Nick (Permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.006667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Big Mac (permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.006667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Jayce (permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.006667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Jessica (Permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.006667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Cheryl (permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.006667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Cheryl B (permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.940000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Elena (permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

2.820000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Lin (permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

3.760000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(General) Dudley (permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.880000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(General) Nick (Permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.333333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(General) Big Mac (permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.333333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(General) Jayce (permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.333333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(General) Jessica (Permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.333333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(General) Cheryl (permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.333333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(General) Cheryl B (permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.333333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(General) Elena (permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.333333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(General) Lin (Permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.333333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Dudley (7 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.333333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Nick (7 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.555556% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Big Mac (7 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.555556% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Jayce (7 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.555556% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Jessica (7 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.555556% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Cheryl (7 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.555556% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Cheryl B (7 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.555556% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Elena (7 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.555556% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Lin (7 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.555556% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Dudley (7 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.555556% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Nick (7 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.222222% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Big Mac (7 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.222222% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Jayce (7 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.222222% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Jessica (7 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.222222% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Cheryl (7 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.222222% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Cheryl B (7 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.222222% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Elena (7 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.222222% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Lin (7 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.222222% [/td] [/tr] [tr] [td]

(General) Dudley (7 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.222222% [/td] [/tr] [tr] [td]

(General) Nick (7 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.300000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(General) Big Mac (7 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

3.900000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(General) Jayce (7 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

5.200000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(General) Jessica (7 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

2.600000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(General) Cheryl (7 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.133333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(General) Cheryl B (7 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.133333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(General) Elena (7 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.133333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(General) Lin (7 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.133333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Dudley (3 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.133333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Nick (3 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.133333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Big Mac (3 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.133333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Jayce (3 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.133333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Jessica (3 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.133333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Cheryl (3 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.888889% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Cheryl B (3 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.888889% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Elena (3 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.888889% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Lin (3 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.888889% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Dudley (3 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.888889% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Nick (3 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.888889% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Big Mac (3 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.888889% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Jayce (3 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.888889% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Jessica (3 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.888889% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Cheryl (3 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.755556% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Cheryl B (3 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.755556% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Elena (3 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.755556% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Lin (3 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.755556% [/td] [/tr] [tr] [td]

(General) Dudley (3 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.755556% [/td] [/tr] [tr] [td]

(General) Nick (3 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.755556% [/td] [/tr] [tr] [td]

(General) Big Mac (3 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.755556% [/td] [/tr] [tr] [td]

(General) Jayce (3 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.755556% [/td] [/tr] [tr] [td]

(General) Jessica (3 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.755556% [/td] [/tr] [tr] [td]

(General) Cheryl (3 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.730000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(General) Cheryl B (3 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

2.190000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(General) Elena (3 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

2.920000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(General) Lin (3 days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.460000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Dudley (1 day) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.856667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Nick (1 day) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.856667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Big Mac (1 day) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.856667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Jayce (1 day) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.856667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Jessica (1 day) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.856667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Cheryl (1 day) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.856667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Cheryl B (1 day) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.856667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Elena (1 day) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.856667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Lin (1 day) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.856667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Dudley (1 day) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.427778% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Nick (1 day) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.427778% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Big Mac (1 day) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.427778% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Jayce (1 day) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.427778% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Jessica (1 day) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.427778% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Cheryl (1 day) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.427778% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Cheryl B (1 day) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.427778% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Elena (1 day) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.427778% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Lin (1 day) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.427778% [/td] [/tr] [tr] [td]

(General) Dudley (1 day) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.571111% [/td] [/tr] [tr] [td]

(General) Nick (1 day) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.571111% [/td] [/tr] [tr] [td]

(General) Big Mac (1 day) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.571111% [/td] [/tr] [tr] [td]

(General) Jayce (1 day) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.571111% [/td] [/tr] [tr] [td]

(General) Jessica (1 day) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.571111% [/td] [/tr] [tr] [td]

(General) Cheryl (1 day) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.571111% [/td] [/tr] [tr] [td]

(General) Cheryl B (1 day) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.571111% [/td] [/tr] [tr] [td]

(General) Elena (1 day) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.571111% [/td] [/tr] [tr] [td]

(General) Lin (1 day) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.571111% [/td] [/tr][/table]

[table] [tr] [th]

Character Permanent Box (Elena B) [/th] [th]

Price [/th] [th]

- [/th] [/tr] [tr] [td]

Item [/td] [td]

Count [/td] [td]

Probability [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Elena B [/td] [td]

1 [/td] [td]

25.000000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Elena B. [/td] [td]

1 [/td] [td]

35.000000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Elena B. [/td] [td]

1 [/td] [td]

40.000000% [/td] [/tr][/table]

[Elena B : B&W]



[Elena B: Bride]



Add New Accessories

▶ [Head] Add decorations.

The new 'Head Decoration' tuning option is available from Platinum-rated characters.

▶ [Head] A decorative random box will be added.

Sales Period: After maintenance on May 18, 2023 ~ Before maintenance on June 22, 2023

Price: 150 Bullets

Price: 150 Bullets

[Store]

* Angel Ring Package

[table] [tr] [th]

Angel Ring Package [/th] [th]

Price [/th] [th]

5999 [/th] [/tr] [tr] [td]

Item [/td] [td]

Quantity [/td] [td]

Probability [/td] [/tr] [tr] [td]

Angel Ring Selection Box [/td] [td]

1 [/td] [td]

100.000000% [/td] [/tr] [tr] [td]

Character Random Box [/td] [td]

5 [/td] [td]

100.000000% [/td] [/tr] [tr] [td]

BS Coin [/td] [td]

11,000 [/td] [td]

100.000000% [/td] [/tr] [tr] [td]

+100% Double Up Booster (30days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

100.000000% [/td] [/tr][/table]

Remark ㆍ This is a product that includes a box where you can choose one permanent accessory item from the Angel Ring series.

* Sprout Package

[table] [tr] [th]

Sprout Package [/th] [th]

Price [/th] [th]

5999 [/th] [/tr] [tr] [td]

Item [/td] [td]

Quantity [/td] [td]

Probability [/td] [/tr] [tr] [td]

Sprout Selection Box [/td] [td]

1 [/td] [td]

100.000000% [/td] [/tr] [tr] [td]

Character Random Box [/td] [td]

5 [/td] [td]

100.000000% [/td] [/tr] [tr] [td]

BS Coin [/td] [td]

11,000 [/td] [td]

100.000000% [/td] [/tr] [tr] [td]

+100% Double Up Booster (30days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

100.000000% [/td] [/tr][/table]

Remark ㆍ This is a product that includes a box where you can choose one permanent accessory item from the Sprout series.

Super Match Improvement

▶ Show Super Match ' Participants' Escape Information

The Super Match escape count is initialized.

Super match participants less than 10 times: Warnings will be added to the sponsorship UI.

Runaway from Super Match more than 10 times: Card will be changed in sponsorship UI.

▶ Fix the phenomenon that the UI is not functioning in a short period of time when entering the Super Match lobby.

▶ Fixing the phenomenon that EX COPPER cannot be paid to the storage box if the value of EX COPPER is more than 2 billion won when exchanging Super Match tokens.

▶ Unpaid EX COPPER will be distributed after the maintenance.

Event Update History

▶ Special mission event on Buddha's birthday.

Event Period: From 09: 00 on May 27th to 09:00 on May 28th (UTC)

[EVENT] Special mission for Buddha's birthday - Play once.

[table] [tr] [th]

Step [/th] [th]

Achievement conditions [/th] [th]

Compensation [/th] [/tr] [tr] [td]

1 [/td] [td]

1 [/td] [td]

P90 DANCHEONG (permanent) 1 ea [/td] [/tr][/table]

▶Weekend mission event in May.

Event Period: From 00:00 on May 20th to 23:59 on May 21st (UTC)

[EVENT] Weekend Twinkle Mission - Play 300 minutes game

[table] [tr] [th]

Step [/th] [th]

Achievement conditions [/th] [th]

Reward [/th] [/tr] [tr] [td]

1 [/td] [td]

300 [/td] [td]

MP7A1 TOY GUN (permanent) 1 ea [/td] [/tr][/table]

Event Period: From 00:00 on May 27 to 23:59 on May 28 (UTC)

[EVENT] Weekend Twinkle Mission - Play 300 minutes game

[table] [tr] [th]

Step [/th] [th]

Achievement conditions [/th] [th]

Reward [/th] [/tr] [tr] [td]

1 [/td] [td]

300 [/td] [td]

DSR-1 DANCHEONG (permanent) 1 piece [/td] [/tr][/table]

▶ Weekend Booster Event in May

Event Period: From 00:00 on May 20th to 23:59 on May 21st (UTC)

Channel Booster

Applied Channels: All Channels

Boosting effect: Experience obtained by competition results + 300%

Event Period: From 00:00 on May 27 to 23:59 on May 28 (UTC)

Channel Booster

Applied Channels : All Channels

Boosting effect: Gold + 150% earned, experience + 150% earned by competition results

Shop Improvement

▶ The sale of some products in the BS coin store will end.

Period: After maintenance on May 18, 2023

Target: Accessories

▶ Some products in EX COPPER store will be closed.

Period: After maintenance on May 18, 2023

Target: Card, spray, silver grade or higher weapons

Target: Card, spray, silver grade or higher weapons

▶ Some products that can be purchased with EX COPPER will be changed.

▶ Some products that can be purchased with EX COPPER will be changed. STORE: EX COPPER STORE

Duration: After maintenance on May 18, 2023

Content: Change of restriction - on purchase of extension kits Once a week → Once a day

Store: Random Box Store (P2E)

Period: After maintenance on May 18, 2023

Content: General Item Permanent Random Box Add Available Goods: EX COPPER

Increase in Daily Purchases

▶ Purchase limit display will be improved.

Other Modifications

▶ Modifying UI to expose reward pop-ups on access if there is an earned mileage reward

▶ Add an image of a Steam Market item that is missing an image

▶ Added continuous use of extension rights