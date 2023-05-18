1、大幅度调整谋士与策士的策略及习得顺序。
2、“迅捷”状态改为移动力+2（原为+1）。
3、修复部分关卡中对白缺失问题。
4、调整优化部分剧情对白文字。
5、雪地地形调整为可施放土系策略。
6、从第22关《大河阻击战》前开放辅助物品“青骢马”和“花鬃马”售卖。
7、第17关《青州追击战》，刘关张任一人与郭祖对话均可完成任务。
8、牵招开放分支“智将”。
9、武将图鉴新增何皇后、张角、张梁、张宝。
10、修复词汇“使君”不能正常解锁的bug。
11、修复锻造特性“受伤回策”的判定bug。
12、第28关《鄃县巷陌战》结束之后剧情中，刘元起会赠送宝物“七星剑”，为法剑类武器。
13、第33关《龙凑急援战》中，击退袁绍可得到宝物“思召剑”，为剑类武器。
以上两把武器，若大家无意重打关卡，可在将来更新的剧情中自动得到。
14、修正敌我双方在高度不一致的地形上仍然可以进行ZOC阻挡的问题。
15、修正飞刀可以在反击时穿越障碍的问题。
16、调整剧情难度下友军不经打的问题。
17、修正第45关《沂水平乱战》某贼兵行动方针的错误。
建安外史 The Tales of Jian An update for 18 May 2023
2023.05.18更新说明
1、大幅度调整谋士与策士的策略及习得顺序。
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