【梦塔防S】5月18日停服维护通知

尊敬的各位少侠

我们将于5月18日7:30-12:00 对 全部大区 进行停机维护，更新后版本号：2.0.1.11

注：本次维护结束后，将进行版本更新，各位少侠需要在维护结束后更新游戏才能够继续进行游戏。

维护结束后，少侠们可在当天领取更新维护奖励：绑定元宝66、小瓶体力药水1、封炎币66、将灵礼包1

本期更新内容如下：

封炎：

贾诩召唤小妖新增火妖阵1-10级，为附近妖族增加生命值

关羽铁甲依在修改为5级技能，效果由15%增加至25%，冷却由8秒降低为7秒

关羽桃园结义修改为1级被动，随武将等级成长

关羽新增1级被动拖刀计：受到攻击时有25%概率反击

张角1-4级黄巾起义获得包子由3降低至2，张角黄巾起义扣包子效果减半

天香阵新增：对boss怪和灵巫，圣跷将，天魔，霸主有效果

修复黄巾起义和奇门遁甲（黄天当立）不计算假兵力

张角黄巾首领额外卡牌位黄巾首领限制数2变为3，张角自身控制的怪持续时间降低为15秒

高顺心慌慌伤害由7/14/21/42加强至8/16/24/48

张郃破败箭改为5级技能

张郃巧变改为1级技能并且上限由100%降低为60%

张郃魔弓触发时如果有破败箭则附带破败效果

张郃裁决箭降低85%攻击力修改为降低60%攻击力

张郃破败箭伤害上限由240降低为180

高顺鬼影生命值减半

高顺鬼影移动速度由0.2增加至1.0

张辽远程魔影攻击距离由5降低为4.8

司马懿天雷引减甲效果降低三分之一，持续时间修改为5秒

吕蒙大招由技能伤害改为刀枪伤害

修复黄忠被动弹射伤害异常过低的问题

关卡：

修复吕布皮肤替换后奥义显示bug

锻造图纸可以叠加存放

3倍经验卡不再有时间限制