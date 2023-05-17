2023年5月17日版本更新说明
各位明公，我们刚刚对测试版进行了更新。
战略优化和修改说明
●太守和县令可以正确的卸任了
●优化了战斗胜利结算面板，可以显示阵亡等数据了
●修复了外交部分数据的计算错误
●因即将数据大调整，增加了不同版本存档提醒功能
●敌人军团会正确显示红色的背景
战斗修改说明
●现在战斗内可以通用鼠标来移动地图了，移动到左上或者右上新增转动镜头的操作逻辑
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2023年5月17日版本更新说明
各位明公，我们刚刚对测试版进行了更新。
战略优化和修改说明
●太守和县令可以正确的卸任了
●优化了战斗胜利结算面板，可以显示阵亡等数据了
●修复了外交部分数据的计算错误
●因即将数据大调整，增加了不同版本存档提醒功能
●敌人军团会正确显示红色的背景
战斗修改说明
●现在战斗内可以通用鼠标来移动地图了，移动到左上或者右上新增转动镜头的操作逻辑
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