2023年5月17日版本更新说明

各位明公，我们刚刚对测试版进行了更新。

战略优化和修改说明

●太守和县令可以正确的卸任了

●优化了战斗胜利结算面板，可以显示阵亡等数据了

●修复了外交部分数据的计算错误

●因即将数据大调整，增加了不同版本存档提醒功能

●敌人军团会正确显示红色的背景

战斗修改说明

●现在战斗内可以通用鼠标来移动地图了，移动到左上或者右上新增转动镜头的操作逻辑