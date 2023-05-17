紧急修复：23-5-17

修复错误：

1.修复在产业界面建造建筑时，选择位置的同时，按空格过月会报错的BUG

2.修复WIN7系统播放剧情视频时可能报错的BUG

3.修复母亲不可养育, 父亲入魔的情况下婴儿会加入入魔人的队伍, 导致角色行为异常过月报错的BUG

4.修复奇遇在多次打开后可能会路径和地格刷新不正确的BUG

5.修复匠人志向变更后，装备栏、行囊和仓库的负重或效果未及时刷新的BUG

6.修复狂刀特效生效条件判断错误的BUG

7.修复阴阳逆剑特效生效条件判断错误的BUG

8.修复天蛇换骨功不受重创的效果未生效的BUG，特效描述文字“外伤“、”内伤”修正为“直接外伤”、“直接内伤”

9.修复特定操作顺序下拿取同道物品后同道好感没有立刻刷新的BUG

10.修复世界旅行达到目的地前打开研读界面，到达目的地后主界面下方UI消失的BUG

11.修复主线剧情抓促织结束瞬间，可以使用键盘移动后再弹出剧情的BUG

12.修复突破功法成功时属性过多显示未居中的BUG

13.修复挑战剑冢失败而传剑时，可能打开空的装备对比界面导致报错的BUG

14.修复璇女派梳头修面失败时左右人物形象都是光头的BUG

15.修复交换藏书界面筛选栏不显示“材”按钮的BUG

16.修复疗伤祛毒界面刷新的人物不在集合时会报错的BUG

17.修复柴山一线天生效中敌方施展腿法时报错的BUG

18.修复交换藏书界面中已经读完的书没有显示“完”的BUG

优化调整：

1.优化奇遇中路径的描边颜色

2.战斗中，当前兵器不在攻击范围的提示图标新增Tips说明

3.研读的灵光一闪界面中，如果使用策略会导致书籍耐久耗尽，会出现窗口提示