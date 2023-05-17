癸卯年小满更新（更新补丁034）

1、修正了一些图块通行的问题

2、完善了越州城卫生服务中心的一些对话

3、优化了越州社保中心的内部光照

4、烈士墓增加了一批充电桩，可以给设备充电

5、增加了太极拳（推手）和道士恢复性技能的动画（太极转动）

6、修正了越州天人圣殿的一些图块错误

7、增加了汉服辨别会后的引导以及珏琳的对话

8、不再需要扮作商人前往石狮堂，完成越州天人圣殿三个任务（越州城与石狮堂和好）之后，保安陈九蒙不再拦路。

9、优化了进入石狮堂的引导对话，不再需要去物资交流中心卖货物

10、修改了哥布林的战斗图

11、姐妹会内踩地雷遇敌改为接触遇敌，增加刺客移动动画

12、姐妹会击败女王殿敌人后，出现正风队员，助教对话全面修改。

13、优化了姐妹会女王殿的出入口和引导，增加了姐妹会外一位传送员可快速回城

14、修改了越州书舍周边环境，便利店搬到了书舍附近，越州五福阀门有限公司搬到了越州服装有限公司隔壁，鹿鹿鹿小区改名维也纳花园，面向越州书舍方向围墙打通，配电箱搬迁，使设施更合理。

15、修改优化了徐舍长对话

16、修正了通过摆渡人从彼岸花会社回二嫂豆腐店天气还是下雨的BUG

17、修改了芙蓉和牡丹的价格为300、600，山茶花改为增加敏捷

18、修改了一些对话

19、雷帅符能量消耗增加到20点

20、修改了一些场景的战斗背景图

21、修正了张立杰营房内电脑不断提示消息的BUG

22、修正了一些对话的文字错误

23、修正了石狮堂一些图块通行错误

24、修正了石狮堂盗贼工会出门崩溃的BUG

25、优化了石狮堂一些NPC的对话