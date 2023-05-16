2023年5月16日版本更新说明

各位明公，我们刚刚对测试版进行了更新。

战略优化和修改说明

●修复了县城可以解散部队的问题

●所有军团会正确显示势力旗帜了

●行动列表里增加了更详细的信息展示

●修改了郡城建设的界面跳转逻辑

●建造建筑物武将政治数值会正确减少建造天数了

●君主指令增加了鼠标TIPS说明显示

●优化了修正了所有武将的列传信息

●增加了第一版战斗胜利结算面板，还需要优化