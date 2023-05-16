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风林火山 Playtest update for 16 May 2023

2023年5月16日版本更新说明

Share · View all patches · Build 11244154 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

2023年5月16日版本更新说明
各位明公，我们刚刚对测试版进行了更新。

战略优化和修改说明
●修复了县城可以解散部队的问题
●所有军团会正确显示势力旗帜了
●行动列表里增加了更详细的信息展示
●修改了郡城建设的界面跳转逻辑
●建造建筑物武将政治数值会正确减少建造天数了
●君主指令增加了鼠标TIPS说明显示
●优化了修正了所有武将的列传信息
●增加了第一版战斗胜利结算面板，还需要优化

Changed files in this update

SteamDB Unknown Depot 2341832 Depot 2341832
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