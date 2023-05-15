紧急修复：23-5-15

修复错误：

1.修复过月事件中有人提出较艺，使用“迫使不语”功能后报错的BUG

2.修复在仓库批量操作偶尔报错的BUG

3.修复促织显示模糊的BUG

4.修复匠人二技能在某些情况下对未装备的物品不生效的BUG

5.修复选择变招的过程中，如果敌人战败，有极小概率显示错误的BUG

6.修复在茶马帮中把装备中的物品装入茶马帮携带会报错的BUG

7.修复王公志向二技能的TIP中显示了出家人的真名的BUG

8.修复计算文化安定对产业建筑产出的影响时没有排除深谷竹庐和隐秘小村的BUG

9.修复尽无骨逆练会消除不可用蓄式（如“杀”式）的BUG

10.修复光相指特效额外伤害不会使敌人战败的BUG

11.修复演武之二进入产业卡顿的BUG

12.修复武师技能侠士典范能够让NPC学会无门无派的技能 (沛然决、太祖长拳等)的BUG

13.修复进入产业界面中开仓库速度过快会导致鼠标滚轮可以放大缩小地图的BUG

14.修复使用秘闻穿针引线让角色与未成年人共结连理会报错的BUG，修复后，与未成年人共结连理必然会失败！

15.修复通过匠人志向技能设置特性的耐久效果读档后会无效的BUG，修复后，需要使用匠人技能再次设置特性

优化调整：

1.战斗中人物不在当前使用的兵器的攻击范围中时，当前使用的兵器图标上会出现提示标识

（关于战斗各类信息的提示，我们还在不断努力尝试将它们调整的越来越直观和清晰）