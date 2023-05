Share · View all patches · Build 11230963 · Last edited 15 May 2023 – 02:09:07 UTC by Wendy

Hey guys!

I've just released an update for the game that fixes some bugs reported by the community!

monsters locked

Legendary card missing

Forge items

Card mini-game script update

Translation

minor bugs

Soon I will be working on releasing a new DLC for the game :D

Olá pessoal!

Acabei de soltar uma atualização para o jogo com a correção de alguns bugs reportados pela comunidade!

Monstros travados

Carta lendária em falta

Forja de itens

Atualização do script do mini-game de cartas

Tradução

Bugs menores

Em breve estarei trabalhando no lançamento de uma nova DLC para o jogo :D