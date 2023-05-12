【新增典藏预览 2K4K屏幕适配】更新日志V0.7.3.0512.1

Hihihi大家好呀~好几天不见我们又来更新啦！

今天的更新内容如下：

调整光标在4K分辨率下的尺寸 取消高分辨率黑边，屏幕比最大支持到21:9（超过可能会有些许异常） 调整高分辨率下部分文字不清晰的问题 调整不同分辨率下的初始化窗口尺寸和位置 新增显示天工阁收藏物品列表的功能，进入天工阁后即可显示 新增一些任务的提示 修复粒子在某些情况释放后导致的崩溃问题 修复一些文字显示问题 修改陆蝉衣对物品线的喜好，调整为对她来说感觉普通的物品。 修改鹤知村杀手任务中地图的显示问题

由于上个月《江城创业记》的高强度更新，游戏整体已经和最初有了较大差别，于是我们重新录制了游戏的教学视频 https://www.bilibili.com/video/BV1fM4y147Zv 希望可以帮助大家愉快游戏~

下一个大版本【工坊家园】的更新计划，预计时间6月底

增加房屋装修系统 增加蓝图系统 增加更多的NPC好感度剧情 解锁新的可攻略角色阿昙和萧钰 适配SteamDeck

如果你遇到突然闪退/存档丢失/存档异常/游戏无法正常运行/想提出意见和建议，你可以通过以下方式联系我们解决！

100%无遗漏确保问题闭环的邮件反馈方式： xb@cedong.com.cn

快捷但可能有1%的概率漏掉信息的QQ反馈方式：

江城创业记游戏1群：596672095（已满，随缘进）

江城创业记游戏2群：702307976（已满，随缘进）

江城创业记游戏3群：665445239（推荐）

友情提示：

存档路径：游戏库里找到《江城创业记》→ 右键 → 管理 → 浏览本地文件 → Save 文件夹，如果有存档问题，可以将Save文件夹发给我们。