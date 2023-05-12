2023年5月12日版本更新说明

各位明公，我们刚刚对测试版进行了更新。

战略功能增加

●增强AI出兵的逻辑

●出阵功能新增自动组建功能

武将模块

●新增20种武将专长

战略优化和修改说明

●修复了大地图上很多区域不能走的错误

●资料界面现在可以区分势力和查看更多资料了

●增加了军团行军音效

●修复了被攻城后滚轮无法使用的错误

●修复了关隘被攻击后的报错

战斗调整

●战斗内增加了时间倒计时显示