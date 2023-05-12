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风林火山 Playtest update for 12 May 2023

2023年5月12日版本更新说明

Share · View all patches · Build 11219027 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

2023年5月12日版本更新说明
各位明公，我们刚刚对测试版进行了更新。

战略功能增加
●增强AI出兵的逻辑
●出阵功能新增自动组建功能

武将模块
●新增20种武将专长

战略优化和修改说明
●修复了大地图上很多区域不能走的错误
●资料界面现在可以区分势力和查看更多资料了
●增加了军团行军音效
●修复了被攻城后滚轮无法使用的错误
●修复了关隘被攻击后的报错

战斗调整
●战斗内增加了时间倒计时显示

Changed files in this update

SteamDB Unknown Depot 2341832 Depot 2341832
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