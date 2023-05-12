2023年5月12日版本更新说明
各位明公，我们刚刚对测试版进行了更新。
战略功能增加
●增强AI出兵的逻辑
●出阵功能新增自动组建功能
武将模块
●新增20种武将专长
战略优化和修改说明
●修复了大地图上很多区域不能走的错误
●资料界面现在可以区分势力和查看更多资料了
●增加了军团行军音效
●修复了被攻城后滚轮无法使用的错误
●修复了关隘被攻击后的报错
战斗调整
●战斗内增加了时间倒计时显示
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2023年5月12日版本更新说明
各位明公，我们刚刚对测试版进行了更新。
战略功能增加
●增强AI出兵的逻辑
●出阵功能新增自动组建功能
武将模块
●新增20种武将专长
战略优化和修改说明
●修复了大地图上很多区域不能走的错误
●资料界面现在可以区分势力和查看更多资料了
●增加了军团行军音效
●修复了被攻城后滚轮无法使用的错误
●修复了关隘被攻击后的报错
战斗调整
●战斗内增加了时间倒计时显示
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