测试分支紧急修复：23-5-12

修复错误：

战斗：

修复打出重创时伤害数字错误的BUG

修复兵器太元霓霞描述文字错误的BUG

修复万化十四剑模仿施展功法后报错的BUG

修复战斗暂停时战斗背景动画未暂停的BUG

修复术方施展昆仑十二金仙令后受到攻击时报错的BUG

修复掠阵、警示指令效果结束后未正常进入冷却的BUG

产业：

修复在仓库进行批量修理时报错的BUG

修复在仓库批量操作后耐久耗尽的工具没有立即移除的BUG

修复在淬毒界面仓库标签时放置材料后再切换到制造界面会材料消失的BUG

修复制造界面的类型标签里的衣装错误显示为衣着的BUG

修复打开不同产业时底部产业信息刷新不及时的BUG

修复点击产业按钮鼠标会变大一下的BUG

奇遇：

修复进入奇遇时偶尔报错的BUG

修复奇遇进行时路线线条可能消失的BUG

修复奇遇地块的特效和图形显示错误的BUG

修复奇遇中在隐藏通道进行赋性改道后可能报错的BUG

其它：

修复促织颜色显示错误的BUG

修复过月后疗伤、祛毒次数没有刷新的BUG

修复旅行时获得物品数量出现花括号的BUG

修复商店界面的奇货斋商人显示错误的BUG

修复化解仇怨后未及时更新地图上仇人图形的BUG

修复势力情报界面中护体功法反击威力显示错误的BUG

修复交换藏书界面点击重置按钮后确认交换按钮没有置灰的BUG

修复精纯境界的特殊效果对突破、周天运转的加成没有正确生效的BUG

修复计算突破基础成功率时，使用的是当前悟性而不是最大悟性的BUG

修复在派遣村民野外工作时会把地块的其他村民的非野外工作取消的BUG

修复当玩家的志向资历为2995~2999时，志向面板中资历百分比被显示为30% 的BUG

调整优化：

修改兵器词条特效血杀、气杀效果，改为提高30%伤害