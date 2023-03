Share · View all patches · Build 10689834 · Last edited 4 March 2023 – 04:59:07 UTC by Wendy

Micro Patch 3.8.A

Corrections

. Added diesel generator on sale, cost 50k gold

.Added more Big Forges scattered around the map.

. Fixed theft of community stuff.

. Reduced costs in bullets, Bigforge and c4.

. Reduction in the cost of steel and copper.

. Reduced grenade damage to structures.

. Increased bundling cement and copper electrical cables.

Correções

. Adicionado gerador gasóleo no vender, custo 50k de ouro

.Adicionada mais Big forjas espalhadas no mapa.

. Corriguido furto de material comunitário.

. Redução dos custos em balas, Bigforge e c4.

. Redução no custo de aço e cobre.

. Redução do dano com granadas em estruturas.

. Aumentado agrupar cimento e cabos eléctricos de cobre.