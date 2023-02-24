《浮生箓2：九九行歌》1.0.2.12版本更新公告

一、功能优化：

1、调整药品回复量及价格

2、去除大部分随机事件的负面效果

3、优化部分道具说明

4、优化部分目标点的点击大小

5、优化惊雨峰副本配置

6、调整突破丹药配方售价

二、Bug修复：

1、修复宗门小比没有任何对手时卡住的Bug

2、修复移动过程中开始锻造会自动送装备的Bug（现在移动过程中无法炼丹和锻造了）

3、修复神秘商人玩法界面显示问题

4、修复奇珍馆选择商品数量时卡住的Bug

5、修复打开其他界面时会被等待界面挡住的问题