《浮生箓2：九九行歌》1.0.2.12版本更新公告

一、功能优化：
1、调整药品回复量及价格
2、去除大部分随机事件的负面效果
3、优化部分道具说明
4、优化部分目标点的点击大小
5、优化惊雨峰副本配置
6、调整突破丹药配方售价
二、Bug修复：
1、修复宗门小比没有任何对手时卡住的Bug
2、修复移动过程中开始锻造会自动送装备的Bug（现在移动过程中无法炼丹和锻造了）
3、修复神秘商人玩法界面显示问题
4、修复奇珍馆选择商品数量时卡住的Bug
5、修复打开其他界面时会被等待界面挡住的问题
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2、去除大部分随机事件的负面效果
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5、优化惊雨峰副本配置
6、调整突破丹药配方售价
二、Bug修复：
1、修复宗门小比没有任何对手时卡住的Bug
2、修复移动过程中开始锻造会自动送装备的Bug（现在移动过程中无法炼丹和锻造了）
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