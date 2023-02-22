Update(2023/02/22_10:00 ~18:00)

『更新內容』：

※商城更新：

1.新增赫莉娜(角色、語音)

※系統：

1.修正使用搖桿操作時，防禦的按鍵說明錯誤

2.修正闖關模式在過場時，會卡在讀取畫面的問題

3.修正介面語言為英文時，簡易招式表顯示異常的問題

4.新增「魅兒」、「赫莉娜」成就與稱號

5.優化AI對於投射物的防禦判定

※遊戲模式相關：

1.修正練習模式的小兵行為；現在設定為防禦時，不會一直緊跟著玩家

2.修正練習模式右側選單中，【設定天賦】、【重置位置】按鈕失效的問題

※美術、UI、文本、聲音更新：

1.更新部分百科內容(新增：霸體值、修正部分錯字)

2.更新【方向鍵】的指令圖示

3.修正部分角色表情語音無法透過設定更改音量的問題

4.修正選擇角色與遊戲結束時，角色的台詞語音聲道偏右的問題

5.修正角色死亡與復活音效消失的問題

6.於簡易招式表內新增【衝刺鍵】的按鈕顯示

7.修正角色圓環會印在艾莉絲卡的武器上的問題

※遊戲性調整：

§角色：

凱莫：

1.修正人物有機率卡在石柱上的錯誤，現在角色無法站在石柱上面了。

2.新增英雄：「歷戰紅獅」赫莉娜

「為了讓這個世界更好，我們會不斷插手，巴爾菲茲就是為此而生。」

巴爾菲茲的創立人與領導者，年齡超過40歲，但外表看起來30歲左右。能力正體不明，能在身邊產生看不見的障壁擋下任何攻擊。曾經是世界知名的傭兵團「獵隼」的團長 - 「狂戰傭兵」海莉，被譽為傳說中的傭兵之一。在經歷研究所攻略戰後，捨棄其過去，改名並成立巴爾菲茲。遊玩風格：重型近戰劍士，攻擊範圍廣，在射程內有著強大的壓制能力。有著較高的單下傷害，以及廣闊的攻擊範圍，但攻擊的出手動作較慢且比較明顯，以及缺乏較為快速的移動攻擊。

更新追記：

1.新增以下技能圖示：

(1.)芙蕾雅技能【風之盾】、【弭風斬】

(2.)亞洛士被動技能【遊俠戰法】、技能【型態切換(弓箭、雙刀)】

(3.)希拉德技能【破刃盾擊】

(4.)艾莉絲卡被動技能【炎芯】、技能【炎之驅動】

2.目前已知問題：新增的成就目前無法正常累積，會在下次hotfix中修正。