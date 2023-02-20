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轮回修仙路 update for 20 February 2023

2.20号测试服先行更新

Share · View all patches · Build 10589372 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community
This build has not been seen in a public branch.
  1. 新增了宗门基础模块，可以通过参加升仙大会与其他npc处获得加入宗门的介绍信了
  2. 新增了宗门小比，大比完成，完成职位晋升
  3. 将宗门宝库中的部分商品移动至宗门宝库中售卖。宗门宝库每间隔10年会刷新一次
  4. 为npc增加了轮回属性，随着岁月的流失，npc的轮回世代也会逐步增加
  5. 在境界突破获得窍穴属性时，增加了刷新功能，消耗一定时日，可以重新领悟属性词缀
  6. 传送功能新增了时间消耗，使用传送时需要注意时间的流逝了
  7. 灵兽的生存能力得到了一定的加强
  8. 神识扫描增加采集仙草能力，在击杀妖兽后，会获得神识扫描范围内的仙草
  9. 修复了一些妖兽意外掉落高级仙草的bug
  10. 优化了一些npc的Ai行为
  11. 更新了圣地场景资源（测试服进入方法：右键游戏- 属性-测试版-输入HONGHUANG123456。进入测试服后，大乘境界修士建议不要再切回到正式版，以免造成存档异常）

Changed depots in secrettest branch

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Depot 1993151
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