- 新增了宗门基础模块，可以通过参加升仙大会与其他npc处获得加入宗门的介绍信了
- 新增了宗门小比，大比完成，完成职位晋升
- 将宗门宝库中的部分商品移动至宗门宝库中售卖。宗门宝库每间隔10年会刷新一次
- 为npc增加了轮回属性，随着岁月的流失，npc的轮回世代也会逐步增加
- 在境界突破获得窍穴属性时，增加了刷新功能，消耗一定时日，可以重新领悟属性词缀
- 传送功能新增了时间消耗，使用传送时需要注意时间的流逝了
- 灵兽的生存能力得到了一定的加强
- 神识扫描增加采集仙草能力，在击杀妖兽后，会获得神识扫描范围内的仙草
- 修复了一些妖兽意外掉落高级仙草的bug
- 优化了一些npc的Ai行为
- 更新了圣地场景资源（测试服进入方法：右键游戏- 属性-测试版-输入HONGHUANG123456。进入测试服后，大乘境界修士建议不要再切回到正式版，以免造成存档异常）
轮回修仙路 update for 20 February 2023
2.20号测试服先行更新
Patchnotes via Steam Community
Changed depots in secrettest branch