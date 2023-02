-The 3D models of the driver and conductor were changed to reduce the drawing load.

-Fixed a problem in the conductor time trial mode where a penalty was being added for shock at stop.

-Some corrections have been made to the English translation.

Original text (Japanese)

乗務員モデル変更などのアップデート

・描画負荷軽減のため運転士、車掌の3Dモデルを変更しました。

・車掌タイムアタックで、停止時衝動でペナルティが加算されてしまっていた不具合を修正しました。

・英語の翻訳の一部を修正しました。