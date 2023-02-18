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英雄黄昏 update for 18 February 2023

2023年2月19日 更新说明

Share · View all patches · Build 10584034 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

【更新说明】
1.新增武将常驻功能，可将武将常驻在首页来拜访，最多15个武将。
2.拜访自己麾下未婚武将，可以挑选麾下未婚的异性武将与其婚配。
3.拜访己方异性俘虏，可以与其强行行房，但有概率不堪受辱而自尽。
4.在城池界面可以点击查看城池资源上限。
5.新增4个Steam成就。
6.优化其他细节，修复已知Bug。

交流QQ群：607451655

Changed files in this update

英雄黄昏 Content Depot 1754721
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