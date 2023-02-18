2023年2月18日版本更新说明：

（注意事项）此次游戏更新之后，若载入旧的存档存在一些问题，或者载入旧档之后存在跳出情况，建议开新局，旧的存档信息与新的机制会有一些数据冲突与不兼容；

添加新机制：赈灾。势力内发生饥荒之时，会触发赈灾事件，玩家可以选择用国库存粮赈灾，尽快结束灾荒状态

加入主商道功能，沿途的城邑商业收入会有加成

机制添加：发生瘟疫之时可以赈济灾民，更快地结束天灾

机制添加：稳定度过低之时，求贤令将会失效，栋梁人物主动前来投奔的概率极大降低

增加机制：在势力动荡之时，军阵战力消减速度会极大增加

机制设定：在他国内乱之时可以无稳定度耗损宣战他国

修复部分特定情况下，军阵战力为负数的情况

俯视图添加主商道显示

加入次级路网效果

加入君主角色人物即时生命值展现

转换界面加入大篆字体

势力选取加入国名标识

替换君主人物血条标识

调整功能建筑建造机制，同时修复除了工坊建筑之外，大粮仓、会盟台、大宫殿等建筑可以在水面建造的BUG

玩家势力军阵图标，添加战力值条，通过长短可以直观地了解玩家所属各个军阵实时的战力值高低

*调整建造板块建筑说明信息，同时修复建造板块存在的信息展现越界BUG