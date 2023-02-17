上线第一天的更新说明。感谢大家的支持！！！

首先感谢各位对我们的支持，尽管我们已经在上线之前进行了一次大规模测试，但因为没啥经验这次测试没做好，在这里向大家道歉，我们会努力的把这个游戏做好。等现在这个地图稳定后我们会抓紧推出新的地图。从16号早上起床到现在我们总共睡了三个小时，对大家所提的问题进行了爆肝修复。本次更新解决了以下问题：

房间列表点击下一页未刷新的问题

你干嘛哎呀 只要一个人解锁了全体都会解锁，改成单人解锁 只因也是一样的问题已解决

角色在食堂死亡后客户端门还是关闭状态

正常门开门声变成铁门声音

骷髅房进鬼抓死人后救不了

骷髅房被打开后在骷髅房外面的走廊激活一堵空气墙阻止其他玩家或者鬼进入骷髅房

栏杆向右移动，如果有两个人进入其他人直接被传送

倒了后人掉地上的符有时会刷新两个

闪电客户端没有

门口铁门开门声音不对

食堂女鬼没出现

骷髅房盒子碰撞

挖土后部分关卡未加载

烧火碗互动问题

倒水声音问题

有时可以卡出无限夜视功能

5分钟没找到土堆的提示声只有房主听得到

鸡血和墨水那个提示要改成任务提示

带血的纸条图片错误

灵魂很容易卡铁楼梯下面，灵魂的巡逻改成固定4个点加倒地玩家位置五个点巡逻，不要去二楼

挖土的程序很容易不同步

和碗互动时提示需要“墨水 鸡血 符纸 ”这三样东西都放好后提示“需要用糯米点燃”

捡东西后丢下，东西下沉

修复房间信息显示不全的问题

开放匹配功能

优化联机体验

骷髅房间驱逐角色错误

骷髅能够看到骷髅房间