Update Version 4.3

#################### English #####################

• Contract extensions have been improved

• Number of injuries and red/yellow cards have been reduced

--> Feedback via discord or email is welcome :)

• The editor is more comfortable to use

• Balancing (gameplay, club properties, player signing)

• Importing data from the editor has been optimized

• Saving of general settings extended

• Some bugs were fixed

#################### Deutsch #####################

• Vertragsverlängerungen wurden verbessert

• Anzahl von Verletzungen und roten/gelben Karten wurden stark verringert

--> Ich bitte hier um Feedback. Am besten über Discord, oder per Email

• Der Editor ist komfortabler zu bedienen

• Balancing (Spielablauf, Vereinseigenschaften, Spielerverpflichtung)

• Der Import von Daten aus dem Editor wurde optimiert

• Speichern genereller Einstellungen erweitert

• Einige Bugs wurden behoben