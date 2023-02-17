珍宝阁上新：

1、珍宝阁新增若干绝品装备，欢迎选购。

2、珍宝阁增加若干绝品古物古籍回收。

3、珍宝阁大幅度提高了所有古物古籍类道具的回收价格。

4、珍宝阁扩充了若干道具的回收，并愿为此付重金。

新增秘境：

1、解锁挑战难度秘境：应龙魔窟(50级)、空冥之域(50级)、决界(50级)、黄泉葬花(50级)。

2、新增对应挑战秘境装备。

新增道具：

1、新增若干绝品古物古籍。

新增侠义事件：

1、新增隐藏侠义事件若干，可获取绝品装备。

界面优化及BUG修复：

1、优化了创建角色界面，使之更加美观。

2、优化了普通攻击时的动画效果，使之更加美观。

3、修正珍宝阁售卖绝品装备时，属性面板内容显示错误的问题。

4、优化数量选择插件，现在更加容易使用了。

5、修复了刀客连招“汲取”在某些特殊情况下会超额恢复气血的问题。

功能调整：

1、洗练装备现在支持最多锁定2个词缀属性，但需要花费更多的金币及补天石，请各位侠士酌情使用。

2、洗练装备时，支持点击切换“取消/锁定”状态。

职业调整：

1、优化了刀客技能蓄力斩，基础伤害值上调，技能CD下调。

2、优化了刀客技能雷霆斩，基础伤害值上调。

3、优化了刀客技能疾风斩，基础伤害值上调。

4、优化了刀客连招碎灵，基础伤害值上调。

1、优化了玄门技能冥火诀，基础伤害值上调，技能CD下调。

2、优化了玄门技能风雷诀、霜火诀，技能CD下调。

3、优化了玄门技能玄冰诀，基础伤害值上调。

4、优化了玄门绝学归元诀，基础伤害值上调。

5、优化了玄门连招爆燃，基础伤害值上调。

6、优化了玄门连招法连，基础伤害值上调。

1、优化了毒师技能淬毒，技能CD下调。

2、优化了毒师技能影刃、鬼刃，基础毒伤伤害值上调。

3、优化了毒师绝学万毒咒，基础伤害值上调。

4、优化了毒师绝学羽刃，基础双攻伤害值上调。

5、优化了毒师连招滋养，内力值回复上调。

6、优化了毒师连招毒爆，基础伤害值上调。

7、优化了毒师连招伏击、撕裂，基础毒伤伤害值上调。

8、优化了毒师连招浸毒，基础伤害值上调，DOT伤害值上调。