珍宝阁上新：
1、珍宝阁新增若干绝品装备，欢迎选购。
2、珍宝阁增加若干绝品古物古籍回收。
3、珍宝阁大幅度提高了所有古物古籍类道具的回收价格。
4、珍宝阁扩充了若干道具的回收，并愿为此付重金。
新增秘境：
1、解锁挑战难度秘境：应龙魔窟(50级)、空冥之域(50级)、决界(50级)、黄泉葬花(50级)。
2、新增对应挑战秘境装备。
新增道具：
1、新增若干绝品古物古籍。
新增侠义事件：
1、新增隐藏侠义事件若干，可获取绝品装备。
界面优化及BUG修复：
1、优化了创建角色界面，使之更加美观。
2、优化了普通攻击时的动画效果，使之更加美观。
3、修正珍宝阁售卖绝品装备时，属性面板内容显示错误的问题。
4、优化数量选择插件，现在更加容易使用了。
5、修复了刀客连招“汲取”在某些特殊情况下会超额恢复气血的问题。
功能调整：
1、洗练装备现在支持最多锁定2个词缀属性，但需要花费更多的金币及补天石，请各位侠士酌情使用。
2、洗练装备时，支持点击切换“取消/锁定”状态。
职业调整：
1、优化了刀客技能蓄力斩，基础伤害值上调，技能CD下调。
2、优化了刀客技能雷霆斩，基础伤害值上调。
3、优化了刀客技能疾风斩，基础伤害值上调。
4、优化了刀客连招碎灵，基础伤害值上调。
1、优化了玄门技能冥火诀，基础伤害值上调，技能CD下调。
2、优化了玄门技能风雷诀、霜火诀，技能CD下调。
3、优化了玄门技能玄冰诀，基础伤害值上调。
4、优化了玄门绝学归元诀，基础伤害值上调。
5、优化了玄门连招爆燃，基础伤害值上调。
6、优化了玄门连招法连，基础伤害值上调。
1、优化了毒师技能淬毒，技能CD下调。
2、优化了毒师技能影刃、鬼刃，基础毒伤伤害值上调。
3、优化了毒师绝学万毒咒，基础伤害值上调。
4、优化了毒师绝学羽刃，基础双攻伤害值上调。
5、优化了毒师连招滋养，内力值回复上调。
6、优化了毒师连招毒爆，基础伤害值上调。
7、优化了毒师连招伏击、撕裂，基础毒伤伤害值上调。
8、优化了毒师连招浸毒，基础伤害值上调，DOT伤害值上调。
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