【稳定版本1.0.015】2.17更新公告

更新：
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新增了3个前期大地图事件
在仙与鸳鸯剧情完成后，就可以在宁州地图上先后触发林沐心，倪旭欣和百里奇三人的事件。
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新增了一套新的男修服装
优化：
- 优化了玩家与部分NPC在结为道侣后对对方的称呼（特指林沐心和林沐雪）
- 移除了破釜沉舟会扣除施法者血量的效果
Bug修复：
- 修复了极小概率下会在天机大比的准备界面卡死的bug
- 修复了NPC在50年的天机大比中取得名次后会在经历中错误显示为1950年的bug（但不能修复老档中已有的数据）
- 修复了天机阁交易会获取物品时间异常的bug
- 修复了炼制出来的蓄势武器释放时会略有卡顿的bug
- 修复了徐凡任务中称号错误的bug
- 修复了告示牌任务有概率无法正常刷新的bug
- 修复了在告示牌任务界面中可以使用快捷键Q离开当前场景并保留告示牌界面的bug
- 修复了水领域会将人物形象挡住的bug
- 修复了非土系伤害技能也会消耗掉重岩诀效果的bug
- 修复了天赋绝阴毒体效果描述错误的bug
- 尝试修复了天机阁情报出现在同一位置导致其中一个情报会失效的bug
- 修复了一些文案错误
本周碎碎念：
说起来今年又到了要搬家的时候，前两次租的办公室装修都是自己动手搞定的“极简工业风格”（就是怎么简单怎么来），这次感觉可以好好折腾折腾了，不过装修啊……想想就好麻烦啊（望天
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一. 测试版本的开放方式：
在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。
二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用
稳定版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave/
测试版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave_TestBranch/
觅长生文件夹的位置可以在steam中通过浏览本地文件找到，现在也可以通过云存档功能在测试版和稳定版中切换存档。
三. 遇到问题的解决方案
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加入觅长生QQ频道在问题反馈子频道发言，加入QQ频道的链接如下
https://qun.qq.com/qqweb/qunpro/share?_wv=3&_wwv=128&appChannel=share&inviteCode=2116BE&businessType=9&from=246610&biz=ka
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加群找管理：
官方QQ群：
觅长生-升仙台（官方一群）：908385158 （已满）
觅长生-斗法台（官方二群）：759875274（已满）
觅长生-东石谷（官方三群）：1045590922（已满）
觅长生-逸风城（官方四群）：927196001（已满）
觅长生-武陵城（官方五群）：787138498（已满）
觅长生-天星城（官方六群）：603856248（已覆灭）
觅长生-云汐城（官方七群）：1014043596（已满）
觅长生-广陵城（官方八群）：421258215（已满）
觅长生-天机阁（官方⑨群）：305194193（已满）
觅长生-南崖城（官方十群）：328818782（已满）
觅长生-蓬沙岛（官方11群）：600912624（已满）
觅长生-碎星岛（官方12群）：303640436（已满）
觅长生-千流岛（官方13群）：765812024（已满）
觅长生-北宁海（官方14群）：781156534（已满）
觅长生-雷鸣海（官方15群）：563248770（已满）
觅长生-化龙海（官方16群）：922759583（已满）
觅长生-图南海（官方17群）：427140375（已满）
觅长生-玄冥海（官方18群）：740232691（已满）
觅长生-幽冥海（官方19群）：481516430（已满）
觅长生-吞云海（官方20群）：244562996（已满）
觅长生-南宁海（官方21群）：775894308（已满）
觅长生-西宁海（官方22群）：777505112（已满）
觅长生-竹山宗（官方23群）：648480808（已满）
觅长生-离火门（官方24群）：215492416（已覆灭）
觅长生-化尘教（官方25群）：558183896（已满）
觅长生-方壶山（官方26群）：901745394（已满）
觅长生-沃焦山（官方27群）：712692344（已满）
觅长生-连石山（官方28群）：272808762（已满）
觅长生-风雷谷（官方29群）：897065199（已满）
觅长生-正阳山（官方30群）：561687161（已满）
觅长生-星河剑派（官方31群）：145280446（已满）
觅长生-金虹剑派（官方32群）：545885352（已满）
觅长生-无尽海渊（官方33群）：139292257（已满）
觅长生-浪方海域（官方34群）：866526008（已满）
觅长生-伴月楼（官方35群）：516442416（已满）
觅长生-问道楼（官方36群）：679582752（已满）
觅长生-灵药堂（官方37群）：211460950（已满）
觅长生-百宝行（官方38群）：120537623（已满）
觅长生-中草堂（官方39群）：490789354（已满）
觅长生-宝器轩（官方40群）：732676626（已满）
觅长生-采筠阁（官方41群）：672708176（已满）
觅长生-漱金楼（官方42群）：452085856（已满）
觅长生-天极殿（官方43群）：335083295（已满）
觅长生-万宝楼（官方44群）：464674373（已满）
觅长生-邀月楼（官方45群）：177341024（已满）
觅长生-青玉轩（官方46群）：720226298（已满）
觅长生-皇龙殿（官方47群）：371219638（已满）
觅长生-古原城（官方48群）：192019652
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到论坛发帖：
百度贴吧觅长生吧
3DM论坛觅长生专版
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游戏WIKI
[url=https://wiki.biligame.com/mcs/首页]觅长生wiki[/url]
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