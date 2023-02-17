后续内容已全部更新
更新详情
- 增加后续所有章节
- 增加存档槽位
- 增加WASD操作模式
- 增加对话历史和隐藏对话框
- 增加新的成就
- 优化UI
- 增加了些没啥用的彩蛋
author: 由于各种奇怪的问题不一定能保证兼容旧版本存档
所以出问题的话可以先尝试删除旧存档
存档目录为：
游戏目录/resources/app.asar.unpacked/icu
开发者杂谈
游戏总算是发布正式版本了
明明最初的想法只是做个简简单单的沙雕小游戏，我也没预料会变成现在这样……
站在开发者和游戏玩家的角度，这个游戏在游戏性和剧情上完全无法达到及格线，后续章节甚至连Hiiro梗都无法保证，作为一个粉丝向游戏也不及格
但这游戏是很多人投入了大量精力的产物，所以我还是希望能把她完成
由于各种各样的问题，有很多天马行空的想法没有最终实现，剧情也因为几经换人而无比混乱，或许在面临抉择的时候选择后续剧情变为甜甜甜的校园生活会更好，但我们最终还是选择了按照最初的部分设定和大致方向继续写……
关于剧情部分，由于剧本难产的问题一直到最后也无法解决，所以剧情整体剧情并不完整，甚至结束得非常突兀，但故事确实就这样结束了，也不会再有后续了
如果这样你还是愿意花时间去体验，我会非常感谢
有建议和想增加Hiiro梗NPC或者增加彩蛋也能跟我提建议，或许还会小更一下
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