后续内容已全部更新

更新详情

增加后续所有章节

增加存档槽位

增加WASD操作模式

增加对话历史和隐藏对话框

增加新的成就

优化UI

增加了些没啥用的彩蛋

author: 由于各种奇怪的问题不一定能保证兼容旧版本存档

所以出问题的话可以先尝试删除旧存档

存档目录为：

游戏目录/resources/app.asar.unpacked/icu

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