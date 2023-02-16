20230216版本更新

1、增加新敌人：口水女（首个远程攻击敌人 被她的口水粘住会100%被感染）

2、优化临时背包并增加临时背包说明

（拾取的物品可以按I键打开临时背包）

作者给与新敌人口水女打法与攻略：

此次口水女区别于其他敌人的特点就是会远程攻击，但并非致命，他只能感染你，而且不会伤害你，对付的方法尽量避开她的视野（对，这是一个拥有良好视力的的敌人，尽量绕后，躲避她的视野，进行一击必杀），当然，面对一群口水女时，尽量别打扰她们绕行，以智取胜才是关键。