2月16更新说明（简单难度下降、剑士难度下降、更多难度选择）

1.增加功能：对于打不过的敌人，可以硬刚触发死亡结局得到分数。

2.敌人的5%血量吸收技能对于不会控制血量新玩家伤害过大，所以在简单模式下，玩家可以免疫吸收.

3.目前的魔王在多个难度下血量一样，要求萌新玩家适当控血与留金币买血并不现实。所以魔王的血量将会按着难度减少，最高（即简单难度）减少50%.

4.目前游戏内可购买物品过多，对于萌新容易选择困难症，所以在简单模式下减少可购买物品数量.

5.游戏内的诅咒交易对于萌新并不能很好控制，简单/中等难度模式下禁用诅咒.

6.萌新在接触游戏的时候最先接触的角色是剑士，所以剑士的难度需要比其他角色的难度低，这样才能让萌新快速入门.

剑士攻击防御值增加7%.

7.对于大佬玩家，需要多次挑战难度，而不能直接挑战最高难度着实会难受，所以目前在钻石商店增加一个100钻石的[难度全解锁]道具

（并且可以自选125阶以上的难度），让大佬们直接解锁开始拆塔！

8.修复96-99难度中敌人也会和100+难度一样增加属性的bug