贺图DLC更新：中国二十四节气草图





今天更新的DLC内容，这是在游戏发售后，主美芳华（银票君）出于对寇莎梅特的喜爱，抽空绘制的习作。

已粗略完成全部中国二十四节气的草图。

熟悉游戏的玩家或许知道这款游戏的立绘，芳华都是用手机画的。

因为手机损坏，这些草图的源文件也跟着遗失了，只剩下空间中备份的截屏。

已经难以继续画完，虽然有些遗憾，但是这些贺图本来也是脱离剧情的，保持目前这样，当做个趣闻也不错。

这些草图已经存在我（冷笑黑妖）电脑里很多年了，今天我用DLC发布的方式分享给大家。

纪念我们的合作的情谊，也用以感谢玩家对寇莎梅特的喜爱。

2023年2月14日

https://store.steampowered.com/app/1153050/ConsummateGreeting_Card/

PS1：我在考虑把这个DLC改成收费的，也是默认6元折后3元，这样寇莎梅特的本体加2个DLC就是6+6+6=18了，满足了我对故事中“18”这个数字的执念。从发布至今，贺图DLC一直是免费的，希望大家尽快领取吧。一件入库美滋滋！如果我决定了改成收费我会再次发公告的。

PS2：寇莎梅特有很多汉字成就，我故意放在了通关完美结局之后，鼓励玩家体验完整剧情。

同时我也知道有很多玩家希望能继续扩展成就中的汉字，但是加了就会影响已经全成就的玩家。

（不敢得罪玩家，不想挨骂，怕源代码改崩了，就没乱动。）

不过我已经想到了其他方法，希望有这方面需求的玩家可以在留言评论中注明需要加的字。

我争取近期想办法统一解决一下。请记得去掉已有汉字成就。