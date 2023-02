-Added an explanation of the XBOX controller to the section of the Manual section.

-When operating the controller, the controller button notation now appears in the guide during driving.

Original text (Japanese)

入門編操作解説追加などのアップデート

・入門編の操作方法の項目に、XBOXコントローラの説明を追加しました。

・コントローラ操作時、運転中のガイドにコントローラのボタン表記が出るようにしました。