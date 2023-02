Update: 3.7

-Added 2.5s interaction time except weapons and item pick up

-Improved networking for all moves on the dedicated server

-Fixed multi-floor friction

-Increased the synchronization of several items critical to the player's gameplay

-Changed spawn of a vehicle

-Decreased visibility from the pole

-Improved driving of the 3 vehicles available

-Optimized overall performance

-Increased damage, changed C4 to 4 slots, increased weight and max grouping to 2

-Decreased production of bullets per event from 10 to 5

-Fixed water bottle not being able to group

-Fixed healdrink not being able to group

-Removed dedicated server restore life to 100% when joining server

-Fixed wind collider

-Changed items available on sale only for promotional items and skins

-Restored weapons to collect resources(Wood/Metals)

-Added Big Composter with 100 Slots created in the workbench

-Added Bullet Tracing, increased speed and adjusted bullet dispersion

-Added 2 new backpacks (300/600KG)

-Fixed Server Save (saves every hour)

