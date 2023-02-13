【测试版本1.0.015-test】2.13更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后同步到steam默认版本（稳定版本）。

如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。

Bug修复：

修复了倪旭欣和百里奇的大地图事件不能正常触发的bug 修复了告示牌任务有概率无法正常刷新的bug 修复了在告示牌任务界面中可以使用快捷键Q离开场景的bug 修复了水领域会将人物形象挡住的bug 修复了非土系伤害技能也会消耗掉重岩诀效果的bug 修复了天赋绝阴毒体效果描述错误的bug 尝试修复了天机阁情报出现在同一位置导致其中一个情报会失效的bug 修复了一些文案错误

今日碎碎念：

今天的bug修复有一捏捏小风险，所以还是先在测试版更新。

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一. 测试版本的开放方式：



在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。



二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用



稳定版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave/

测试版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave_TestBranch/

觅长生文件夹的位置可以在steam中通过浏览本地文件找到，现在也可以通过云存档功能在测试版和稳定版中切换存档。



三. 测试版本须知

在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。

遇到问题的解决方案