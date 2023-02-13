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我来自江湖 update for 13 February 2023

V0.4.17

Share · View all patches · Build 10537413 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

新增：
•增加触发器功能：【检查武功要求性别】、【检查武功要求天性】、【检查武功包含类型】。
•设置增加【禁止战斗镜头跟随】选项。

调整：
•门派防守入侵的战斗弟子人数上限上调为15。

修复：
•修复武器【惊澜】的暴击效果不触发的问题。
•修复宝物【怪雕羽毛】实际闪避几率不正确的问题。
•修复【太极拳】的【柔劲】效果触发条件不正确的问题。

Changed files in this update

windows Depot 1058771
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